Lego буде робити всі шини з вторинної сировини до кінця 2025 року17.03.25
Lego, найбільший у світі виробник шин за кількістю одиниць, що випускаються, представила новий екологічний матеріал rSEBS для виробництва своїх мініатюрних покришок. Цей матеріал створюється з перероблених рибальських мереж та олії, що дозволяє знизити залежність від викопної сировини.
До кінця 2025 року нові шини стануть стандартом для всіх наборів Lego, а вже зараз вони використовуються у ряді конструкторів. Спочатку частка перероблених матеріалів у складі шин складе не менше 30%.
Екологічна ініціатива з rSEBS є частиною глобальної стратегії Lego з переходу на стійкі матеріали. Раніше компанія почала виробляти пластикові деталі з бразильської цукрової тростини та виготовляти прозорі елементи конструкторів із переробленого штучного мармуру.
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Lego буде робити всі шини з вторинної сировини до кінця 2025 року Lego
Lego, найбільший у світі виробник шин за кількістю одиниць, що випускаються, представила новий екологічний матеріал rSEBS для виробництва своїх мініатюрних покришок
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