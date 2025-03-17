Lego буде робити всі шини з вторинної сировини до кінця 2025 року

Lego, найбільший у світі виробник шин за кількістю одиниць, що випускаються, представила новий екологічний матеріал rSEBS для виробництва своїх мініатюрних покришок. Цей матеріал створюється з перероблених рибальських мереж та олії, що дозволяє знизити залежність від викопної сировини.

До кінця 2025 року нові шини стануть стандартом для всіх наборів Lego, а вже зараз вони використовуються у ряді конструкторів. Спочатку частка перероблених матеріалів у складі шин складе не менше 30%.

Екологічна ініціатива з rSEBS є частиною глобальної стратегії Lego з переходу на стійкі матеріали. Раніше компанія почала виробляти пластикові деталі з бразильської цукрової тростини та виготовляти прозорі елементи конструкторів із переробленого штучного мармуру.