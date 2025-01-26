L3Harris Technologies продала армии США очков ночного видения на 263 млн долларов26.01.25
Компания L3Harris Technologies заключила второй контракт с армией США на производство систем ночного видения ENVG-B. Общая стоимость контракта составляет 263 миллиона долларов. Это соглашение входит в программу полномасштабного производства с неопределенными поставками.
Система ENVG-B предназначена для повышения эффективности солдат в условиях слабого освещения, позволяя не только выявлять цели, но и поражать их, опережая противника. Эти очки также выполняют роль коммуникационного узла, обеспечивая улучшенную ситуационную осведомленность и интеграцию с тактическими сетями армии США.
На данный момент L3Harris уже поставила более 18 000 таких систем, которые продемонстрировали высокие показатели эффективности благодаря цифровым накладкам. Компания продолжит вкладываться в развитие технологий ночного видения, искусственного интеллекта и архитектуры открытых систем, что позволит расширить функциональные возможности решений.
Программа ENVG-B также способствует экономическому росту в штате Нью-Гемпшир, где находится производство. Сенатор Жанна Шахин подчеркнула важность вклада L3Harris в разработку современных технологий для вооруженных сил США.
Кроме того, компания поставляет различные системы ночного видения, включая более 28 000 устройств для международных заказчиков.
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L3Harris Technologies продала армии США очков ночного видения на 263 млн долларов война США
Компания L3Harris Technologies заключила второй контракт с армией США на производство систем ночного видения ENVG-B.
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