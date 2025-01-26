L3Harris Technologies продала армии США очков ночного видения на 263 млн долларов

Компанія L3Harris Technologies уклала другий контракт із армією США на виробництво систем нічного бачення ENVG-B. Загальна вартість контракту складає 263 мільйони доларів. Ця угода входить до програми повномасштабного виробництва з невизначеними постачаннями.

Система ENVG-B призначена підвищення ефективності солдатів за умов слабкого освітлення, дозволяючи як виявляти цілі, а й вражати їх, випереджаючи противника. Ці окуляри також виконують роль комунікаційного вузла, забезпечуючи покращену ситуаційну обізнаність та інтеграцію з тактичними мережами армії США.

Наразі L3Harris вже поставила понад 18 000 таких систем, які продемонстрували високі показники ефективності завдяки цифровим накладкам. Компанія продовжить вкладатись у розвиток технологій нічного бачення, штучного інтелекту та архітектури відкритих систем, що дозволить розширити функціональні можливості рішень.

Програма ENVG-B також сприяє економічному зростанню в штаті Нью-Гемпшир, де знаходиться виробництво. Сенатор Жанна Шахін наголосила на важливості вкладу L3Harris у розробку сучасних технологій для збройних сил США.

Крім того, компанія постачає різні системи нічного бачення, включаючи більш ніж 28 000 пристроїв для міжнародних замовників.