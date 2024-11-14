Купивших игру S.T.A.L.K.E.R. 2 россиян обвинят в поддержке Украины и терроризме

На россии разгорается дискуссия вокруг возможного запрета на продажу игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, который некоторые представители власти предлагают приравнять к поддержке терроризма. Заместитель главы комитета по информационной политике в Госдуме высказал идею о запрете игры, ссылаясь на её «экстремистский контент», национальность разработчиков и их поддержку украинской армии. СМИ россии сообщили, что покупка игры может стать основанием для привлечения к ответственности.

Украиснкая студия GSC Game World прекратила продажи на территории рф ещё в 2022 году. Кроме того, разработчики участвовали в проектировании военного оборудования для ВСУ, включая разработки для донаведения снарядов.

Эти действия вызвали резонанс на болотах, и власти рассматривают дополнительные меры, чтобы заблокировать доступ к игре. Тем не менее, несмотря на запреты, в стране часто находят обходные пути для приобретения программного обеспечения и игр.

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl запланирован на 20 ноября 2024 года, и игра будет доступна на платформах PC и Xbox Series X/S, а также в сервисе Game Pass.

Системные требования игры STALKER 2: Heart of Chornobyl

Минимальные:

ОС: Windows 10, Windows 11;

процессор: AMD Ryzen 5 1600X или Intel Core i5-7600K;

оперативная память: 8 GB ОЗУ;

видеокарта: AMD Radeon RX 580 8GB или NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB;

место на диске: 150 GB.

Рекомендованные:

ОС: Windows 10, Windows 11;

процессор: AMD Ryzen 7 3700X или Intel Core i7-9700K;

оперативная память: 16 GB ОЗУ;

видеокарта: AMD Radeon RX 5700 XT 8GB или NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 8GB или NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 11GB;

место на диске: 150 GB.