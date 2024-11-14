Тих, хто купив гру S.T.A.L.K.E.R. 2 росіян звинуватить у підтримці України та тероризмі14.11.24
На росії розгорається дискусія навколо можливої заборони на продаж гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, який деякі представники влади пропонують прирівняти до підтримки тероризму. Заступник голови комітету з інформаційної політики у Держдумі висловив ідею про заборону гри, посилаючись на її “екстремістський контент”, національність розробників та їхню підтримку української армії. ЗМІ росії повідомили, що придбання гри може стати підставою для притягнення до відповідальності.
Українська студія GSC Game World припинила продажі на території рф ще в 2022 році. Крім того, розробники брали участь у проектуванні військового обладнання для ЗСУ, включаючи розробки для донаведення снарядів.
Ці дії викликали резонанс на болотах, і влада розглядає додаткові заходи, щоб заблокувати доступ до гри. Проте, незважаючи на заборони, у країні часто знаходять обхідні шляхи для придбання програмного забезпечення та ігор.
Реліз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl заплановано на 20 листопада 2024 року, і гра буде доступна на платформах ПК та Xbox Series X/S, а також у сервісі Game Pass.
Системні вимоги гри STALKER 2: Heart of Chornobyl
Мінімальні:
- ОС: Windows 10, Windows 11;
- процесор: AMD Ryzen 5 1600X або Intel Core i5-7600K;
- оперативна пам’ять: 8 GB ОЗП;
- відеокарта: AMD Radeon RX 580 8GB або NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB;
- місце на диску: 150 GB.
Рекомендовані:
- ОС: Windows 10, Windows 11;
- процесор: AMD Ryzen 7 3700X або Intel Core i7-9700K;
- оперативна пам’ять: 16 GB ОЗП;
- відеокарт: AMD Radeon RX 5700 XT 8GB або NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 8GB або NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 11GB;
- місце на диску: 150 GB.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Samsung Galaxy Flip6: подарунок поколінь або чим цікавий смартфон-розкладачка у 2024 році?
Samsung Galaxy Flip – не зовсім іміджева історія. Компактний у складеному вигляді та практичний і класичний у розкладеному – він здається повноцінною альтернативою сучасним мобільним апаратам. Розберемося чи це так
Samsung Galaxy Flip6: подарунок поколінь або чим цікавий смартфон-розкладачка у 2024 році?
Огляд мишки Logitech M196: мала та надовго
Магнітна настільна лампа Baseus: тяжіння світла
Огляд Ugreen CM681: хаб 13-in-1 для всього на світі
Огляд Ugreen X559: GaN-зарядка потужністю 65 Вт
Топ смартфонів з бездротовою зарядкою
Огляд Bluetooth-навушників Ugreen Choice H6 Pro: дивовижні
Огляд павер банку Baseus на 20 000 мАг з потужністю 22 Вт
Огляд навушників Sony WF-1000XM5: лаконічніше і краще?
Огляд бізнес-ноутбука ASUS ExpertBook B9 B9403CV: левітація
Відеоспостереження від Ajax: огляд IP-камер DomeCam Mini, TurretCam, BulletCam та відеореєстратора NVR
Огляд монітора Acer Nitro XF240Y S3: краще за менше
Огляд мікрофонів Logitech G: моделі Yeti Orb та Yeti GX
Тих, хто купив гру S.T.A.L.K.E.R. 2 росіян звинуватить у підтримці України та тероризмівійна ігри суд
На росії розгорається дискусія навколо можливої заборони на продаж гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, який деякі представники влади пропонують прирівняти до підтримки тероризму
Електромобілі Kia ADVNTR та WKNDR призначені для подорожей з бездоріжжя та кемпінгуелектротранспорт
На виставці SEMA 2024 компанія Kia представила два нові концептуальні електромобілі – позашляховик ADVNTR і кемпінговий фургон WKNDR, розроблені Kia Design Center America (KDCA). Ці моделі були створені з акцентом на активний відпочинок та природу.