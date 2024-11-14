Тих, хто купив гру S.T.A.L.K.E.R. 2 росіян звинуватить у підтримці України та тероризмі

На росії розгорається дискусія навколо можливої ​​заборони на продаж гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, який деякі представники влади пропонують прирівняти до підтримки тероризму. Заступник голови комітету з інформаційної політики у Держдумі висловив ідею про заборону гри, посилаючись на її “екстремістський контент”, національність розробників та їхню підтримку української армії. ЗМІ росії повідомили, що придбання гри може стати підставою для притягнення до відповідальності.

Українська студія GSC Game World припинила продажі на території рф ще в 2022 році. Крім того, розробники брали участь у проектуванні військового обладнання для ЗСУ, включаючи розробки для донаведення снарядів.

Ці дії викликали резонанс на болотах, і влада розглядає додаткові заходи, щоб заблокувати доступ до гри. Проте, незважаючи на заборони, у країні часто знаходять обхідні шляхи для придбання програмного забезпечення та ігор.

Реліз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl заплановано на 20 листопада 2024 року, і гра буде доступна на платформах ПК та Xbox Series X/S, а також у сервісі Game Pass.

Системні вимоги гри STALKER 2: Heart of Chornobyl

Мінімальні:

ОС: Windows 10, Windows 11;

процесор: AMD Ryzen 5 1600X або Intel Core i5-7600K;

оперативна пам’ять: 8 GB ОЗП;

відеокарта: AMD Radeon RX 580 8GB або NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB;

місце на диску: 150 GB.

Рекомендовані:

ОС: Windows 10, Windows 11;

процесор: AMD Ryzen 7 3700X або Intel Core i7-9700K;

оперативна пам’ять: 16 GB ОЗП;

відеокарт: AMD Radeon RX 5700 XT 8GB або NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 8GB або NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 11GB;

місце на диску: 150 GB.