Купить Samsung Galaxy S25 в Украине можно будет по цене от 43 000 грн

Компания Samsung официально представила свои новые флагманские устройства — Galaxy S25, Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra. Одновременно с мировым запуском предзаказы на новинки уже открыты и в Украине. Для первых покупателей, которые сделают предзаказ новинок, будут доступны скидки до 8000 грн, в зависимости от модели.

Рекомендованные цены на устройства Самсунг выглядят следующим образом:

Galaxy S25

12+128 Гб — 41,999 грн

12+256 Гб — 43,999 грн

12+512 Гб — 47,999 грн

Galaxy S25+

12+256 Гб — 51,999 грн

12+512 Гб — 55,999 грн

Galaxy S25 Ultra

12+256 Гб — 63,999 грн

12+512 Гб — 67,999 грн

12+1 Тб — 75,999 грн

Смартфоны Galaxy S25 и Galaxy S25+ будут доступны в таких цветовых решениях: сапфировый синий, ледяной голубой, мятный и серебристо-серый. Также будут доступны эксклюзивные цвета для онлайн покупателей: чёрно-синий, коралово-красный и розово-золотой.

В свою очередь цвета Galaxy S25 Ultra выглядят следующим образом: титановый серебристо-голубой, титановый серебристо-белый, титановый серый и титановый чёрный. Эксклюзивные цвета для онлайн-покупателей: титановый розово-золотой, титановый угольно-чёрный и титановый зелёный.