Купить Samsung Galaxy S25 в Украине можно будет по цене от 43 000 грн23.01.25
Компания Samsung официально представила свои новые флагманские устройства — Galaxy S25, Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra. Одновременно с мировым запуском предзаказы на новинки уже открыты и в Украине. Для первых покупателей, которые сделают предзаказ новинок, будут доступны скидки до 8000 грн, в зависимости от модели.
Рекомендованные цены на устройства Самсунг выглядят следующим образом:
Galaxy S25
- 12+128 Гб — 41,999 грн
- 12+256 Гб — 43,999 грн
- 12+512 Гб — 47,999 грн
Galaxy S25+
- 12+256 Гб — 51,999 грн
- 12+512 Гб — 55,999 грн
Galaxy S25 Ultra
- 12+256 Гб — 63,999 грн
- 12+512 Гб — 67,999 грн
- 12+1 Тб — 75,999 грн
Смартфоны Galaxy S25 и Galaxy S25+ будут доступны в таких цветовых решениях: сапфировый синий, ледяной голубой, мятный и серебристо-серый. Также будут доступны эксклюзивные цвета для онлайн покупателей: чёрно-синий, коралово-красный и розово-золотой.
В свою очередь цвета Galaxy S25 Ultra выглядят следующим образом: титановый серебристо-голубой, титановый серебристо-белый, титановый серый и титановый чёрный. Эксклюзивные цвета для онлайн-покупателей: титановый розово-золотой, титановый угольно-чёрный и титановый зелёный.
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