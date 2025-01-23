Придбати Samsung Galaxy S25 в Україні можна буде за ціною від 43 000 грн23.01.25
Компанія Samsung офіційно представила свої нові флагманські пристрої – Galaxy S25, Galaxy S25+ та Galaxy S25 Ultra. Одночасно зі світовим запуском замовлення на новинки вже відкриті і в Україні. Для перших покупців, які зроблять попереднє замовлення новинок, будуть доступні знижки до 8000 грн, залежно від моделі.
Рекомендовані ціни на пристрої Samsung виглядають наступним чином:
Galaxy S25
- 12+128 Гб – 41,999 грн
- 12+256 Гб – 43,999 грн
- 12+512 Гб – 47,999 грн
Galaxy S25+
- 12+256 Гб – 51,999 грн
- 12+512 Гб – 55,999 грн
Galaxy S25 Ultra
- 12+256 Гб – 63,999 грн
- 12+512 Гб – 67,999 грн
- 12+1 Тб – 75,999 грн
Смартфони Galaxy S25 та Galaxy S25+ будуть доступні у таких кольорових рішеннях: сапфіровий синій, крижаний блакитний, м’ятний та сріблясто-сірий. Також будуть доступні ексклюзивні кольори для онлайн покупців: чорно-синій, коралово-червоний та рожево-золотий.
У свою чергу кольори Galaxy S25 Ultra виглядають наступним чином: титановий сріблясто-блакитний, титановий сріблясто-білий, титановий сірий і титановий чорний. Ексклюзивні кольори для онлайн-покупців: титановий рожево-золотий, титановий вугільно-чорний і титановий зелений.
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Samsung офіційно представила серію флагманських смартфонів Galaxy S25, що включає три моделі: базову S25, S25+ та S25 Ultra. Традиційно основну увагу приділено покращенню продуктивності, якості дисплеїв, камер та функцій на базі штучного інтелекту.
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