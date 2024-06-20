Кому подойдет iPhone 11

Айфон 11 — отличное решения для пользователя, который ищет устройство для звонков, переписок и интернет-серфинга. Объем памяти у смартфона вариативный, можно подобрать под стиль эксплуатации. При нагрузке, близкой к максимальной, батарея держит около 6 часов. Если требовательное ПО не используется — заряда хватает примерно на день. Поддерживаются портативные аккумуляторы, добиться нужной автономности не составляет труда.

Пользоваться одиннадцатым Айфоном комфортно: у него приятный на ощупь корпус с закругленными гранями, гладкая «спинка» и экран с адаптивной яркостью. Из-за невысокой цены девайс антикризисный. Такой подойдет многим.

Школьники

Трудно найти школьника, который бы не мечтал о смартфоне с надкушенным яблочком на задней панели. iPhone дарит ощущение серьезности, а что еще нужно ребенку в подростковом возрасте? Старшекласснику, у которого нет проблем с бережливостью, можно купить «пятнадцатку» в максимальной комплектации. А вот ученику средней школы лучше взять модель попроще. Все-таки, присутствует риск потери, случайного разбития во время подвижных игр. 11 Apple iPhone — самое то. Он еще не устаревший, стильный и достаточно производительный для детских «хотелок».

Владельцы ретро-Айфонов

В отдельную категорию стоит объединить тех людей, которые выжимают из всех гаджетов максимум. То есть продолжают использовать их после прекращения программной поддержки и морального устаревания. Среди фанатов Apple все еще можно встретить владельцев iPhone 7, 8, SE первого поколения. Благодаря высокому качеству эти устройства держатся на плаву, но их функциональные возможности давно не соответствуют требованиям времени. Базовая одиннадцатая версия — достойная замена.

Бизнесмены

Один из самых грамотных ходов делового человека — полное разделение личной и рабочей коммуникации. Две сим-карты хорошо, а отдельные телефоны — еще лучше.

Требования к мобильному для бизнеса:

Стабильная связь, читабельный экран, память для хранения документов, большая телефонная книга, удобная экранная клавиатура, совместимость с наушниками и внешними накопителями.

Это может быть бюджетный Андроид и прилично подешевевший Айфон — одиннадцатый или SE третьего поколения.

Пожилые люди

Пенсионеры знакомятся с технологиями и признают сенсорные мобильники. Айфон 11 подходит для людей в возрасте, поскольку с рядом достоинств:

Не очень широкий корпус. Можно держать одной рукой.

Четкие буквы и значки на экране. С регулировкой размера, расположения.

Передняя камера. Позволяет говорить по видеосвязи.

Разблокировка по лицу. Без графических ключей, с вводом которых могут возникнуть трудности.

Противники дизайна «плитки»

iPhone 11 — последний с плавным округлым дизайном. Дальше пошли устройства с плоскими боковыми гранями. Оба варианта привлекательны по-своему, но все же противников «плитки» хватает.

Для тех, кто ностальгирует — «одиннадцатка» имеет еще несколько преимуществ: узнаваемая монобровь, большой выбор цветов, камеры в квадратном заднем блоке расположены вертикально, а не диагонально.

Разношерстная целевая аудитория свидетельствует, что в iPhone 11 компании Apple удалось объединить многие фирменные преимущества и добиться оптимальной сбалансированности.