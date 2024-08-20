Компания xAI Илона Маска выпустила новую модель искусственного интеллекта Grok-220.08.24
Компания xAI выпустила предварительную версию новой модели искусственного интеллекта Grok-2, которая значительно превосходит предыдущую версию Grok-1.5. Новая модель демонстрирует передовые способности в общении, кодировании и рассуждениях. В дополнение к Grok-2 был представлен более компактный вариант — Grok-2 mini.
Внутренние тесты показывают, что Grok-2 набирает больше баллов в специализированных бенчмарках, чем Claude 3.5 Sonnet и GPT-4-Turbo. Модель Grok-2 демонстрирует высокие результаты в таких областях, как академические знания, математика, кодирование и задачи, требующие визуального восприятия и анализа информации. В настоящее время Grok-2 и Grok-2 mini проходят бета-тестирование на платформе X и доступны для пользователей с платной подпиской Premium.
Разработчики планируют предоставить доступ к обеим моделям через корпоративный API в конце текущего месяца. Модель Grok-2 универсальна и поддерживает генерацию изображений. Первые пользователи уже отметили отсутствие цензуры, включая возможность создания изображений с изображениями политических фигур. Согласно ранее опубликованной информации, модель Grok-2 обучалась на 24 тысячах ускорителей Nvidia H100.
Илон Маск намерен увеличить инвестиции в вычислительные центры с целью вывода Grok на лидирующие позиции на рынке. Для обучения следующей версии ИИ планируется запустить крупнейший в мире вычислительный кластер с использованием 100 тысяч графических процессоров Nvidia H100.
Ранее функция создания изображений с использованием генератора Grok стала доступна пользователям подписки X Premium+, которая стоит $16 в месяц (или $22 при регистрации через приложение). Важно отметить, что этот уровень подписки теперь предоставляет пользователям возможность наслаждаться контентом без рекламы.
Grok, хоть и находится на ранних стадиях своего развития, уже демонстрирует прогресс в создании изображений. Хотя они выглядят достаточно реалистично, присутствуют некоторые особенности, которые указывают на их искусственное происхождение. Это, например, аэрографические детали и другие типичные ошибки ИИ, такие как появление случайных, неузнаваемых форм на изображениях.
Несмотря на эти недостатки, запуск Grok-2 и Grok-2 Mini свидетельствует о том, что компания имеет серьезные намерения продолжать совершенствовать свои модели. Это может оказать значительное влияние на рынок генеративного искусственного интеллекта, создавая новые возможности и конкуренцию в этой области.
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