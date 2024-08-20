Компанія xAI Ілона Маска випустила нову модель штучного інтелекту Grok-2

Компанія xAI випустила попередню версію нової моделі штучного інтелекту Grok-2, яка значно перевершує попередню версію Grok-1.5. Нова модель демонструє передові здібності у спілкуванні, кодуванні та міркуваннях. Крім Grok-2 був представлений більш компактний варіант – Grok-2 mini.

Внутрішні тести показують, що Grok-2 набирає більше балів у спеціалізованих бенчмарках, ніж Claude 3.5 Sonnet та GPT-4-Turbo. Модель Grok-2 демонструє високі результати у таких галузях, як академічні знання, математика, кодування та завдання, що потребують візуального сприйняття та аналізу інформації. В даний час Grok-2 та Grok-2 mini проходять бета-тестування на платформі X і доступні для користувачів із платною підпискою Premium.

Розробники планують надати доступ до обох моделей через корпоративний API наприкінці поточного місяця. Модель Grok-2 універсальна та підтримує генерацію зображень. Перші користувачі вже відзначили відсутність цензури, включаючи можливість створення зображень із зображеннями політичних фігур. Згідно з раніше опублікованою інформацією, модель Grok-2 навчалася на 24 тисячах прискорювачів Nvidia H100.

Ілон Маск має намір збільшити інвестиції в обчислювальні центри з метою виведення Grok на лідируючі позиції на ринку. Для навчання наступної версії ІІ планується запустити найбільший у світі обчислювальний кластер із використанням 100 тисяч графічних процесорів Nvidia H100.

Раніше функція створення зображень з використанням генератора Grok стала доступною. користувачам підписки X Premium+, яка коштує $16 на місяць (або $22 при реєстрації через програму). Важливо відзначити, що цей рівень передплати надає користувачам можливість насолоджуватися контентом без реклами.

Grok, хоч і знаходиться на ранніх стадіях свого розвитку, демонструє прогрес у створенні зображень. Хоча вони виглядають досить реалістично, є деякі особливості, які вказують на їх штучне походження. Це, наприклад, аерографічні деталі та інші типові помилки ШІ, такі як поява випадкових, невпізнанних форм на зображеннях.

Незважаючи на ці недоліки, запуск Grok-2 та Grok-2 Mini свідчить про те, що компанія має серйозні наміри продовжувати вдосконалювати свої моделі. Це може вплинути на ринок генеративного штучного інтелекту, створюючи нові можливості та конкуренцію в цій галузі.