Компания NVIDIA стала дороже Apple за счет хайпа ИИ12.06.24
Рост доходов NVIDIA , вызванный бумом технологий искусственного интеллекта, привлёк внимание инвесторов, что способствовало значительному росту стоимости акций компании. За последний год акции NVIDIA выросли в несколько раз, и минувшей зимой компания вошла в тройку крупнейших технологических компаний по рыночной стоимости. На данный момент NVIDIA занимает вторую позицию в этом списке, обогнав корпорацию Apple с рыночной стоимостью $3 трлн.
По итогам вчерашних торгов стоимость акций NVIDIA выросла до $1224,4, что увеличило рыночную капитализацию компании до рекордной отметки в $3,01 трлн. В феврале рыночная стоимость NVIDIA составляла около $2 трлн. Сейчас компания уступает только Microsoft, рыночная капитализация которой составляет $3,15 трлн. В ближайшие месяцы NVIDIA может обогнать Microsoft.
Прошлый квартал NVIDIA завершила с рекордной выручкой в $26 млрд, что более чем в 3,5 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. В текущем квартале компания планирует обновить рекорд, рассчитывая на выручку около $28 млрд.
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