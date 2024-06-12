Компанія NVIDIA стала дорожчою Apple за рахунок хайпу ШІ12.06.24
Зростання доходів NVIDIA, викликане бумом технологій штучного інтелекту, привернув увагу інвесторів, що сприяло значному зростанню вартості акцій компанії. За останній рік акції NVIDIA зросли в кілька разів, і минулої зими компанія увійшла до трійки найбільших технологічних компаній за ринковою вартістю.
На даний момент NVIDIA займає другу позицію в цьому списку, обігнавши корпорацію Apple із ринковою вартістю $3 трлн.
За підсумками вчорашніх торгів вартість акцій NVIDIA зросла до $1224,4, що збільшило ринкову капіталізацію компанії до рекордної позначки $3,01 трлн.
У лютому ринкова вартість NVIDIA складала близько $2 трлн. Зараз компанія поступається лише Microsoft, ринкова капіталізація якої становить $3,15 трлн. Найближчими місяцями NVIDIA може обігнати Microsoft.
Минулий квартал NVIDIA завершила з рекордним виторгом у $26 млрд, що більш ніж у 3,5 разу перевищує показники аналогічного періоду минулого року. У поточному кварталі компанія планує оновити рекорд, розраховуючи на виторг близько $28 млрд.
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