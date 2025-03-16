Компактный электромобиль Toyota FT-Me разрешен для управления подростками

Toyota представила FT-Me — концептуальный ультракомпактный электромобиль, ориентированный на городской трафик. Длина модели составляет менее 2,5 метра, что позволяет ей занимать всего половину стандартного паркоместа. В некоторых ситуациях автомобиль можно парковать даже перпендикулярно, используя треть места.

Дизайн Toyota FT-Me вдохновлен шлемом пилота реактивного самолета, а сочетание белого и черного цветов призвано подчеркнуть безопасность, надежность и легкость. Модель представили в Брюсселе наряду с электромобилями Toyota C-HR+, Toyota Urban Cruiser и обновленной версией Toyota bZ4X.

FT-Me разработан как доступный транспорт, включая подростков и людей с инвалидностью. В ряде стран управлять им можно с 14 лет при наличии базового водительского удостоверения.

Конструкция электромобиля обеспечивает круговую обзорность и управление только руками, что делает его удобным для водителей на инвалидных колясках без дополнительных модификаций. Замки дверей и запуск двигателя работают через цифровой ключ в смартфоне.

Toyota уделила особое внимание экологичности, используя переработанные материалы. Это позволило снизить выбросы CO₂ при производстве на 90% по сравнению с обычными городскими автомобилями. Энергоэффективность FT-Me в три раза выше, чем у стандартных электрокаров. Солнечные панели на крыше могут ежедневно добавлять 20–30 км запаса хода, а в благоприятных условиях электромобиль может обходиться без зарядки.