Компактним електромобілем Toyota FT-Me можуть керувати підлітки

Toyota представила FT-Me – концептуальний ультракомпактний електромобіль, орієнтований на міський трафік. Довжина моделі становить менше 2,5 метра, що дозволяє їй займати лише половину стандартного паркомісця. У деяких ситуаціях автомобіль можна паркувати навіть перпендикулярно, використовуючи третину місця.

Дизайн Toyota FT-Me натхненний шоломом пілота реактивного літака, а поєднання білого та чорного кольорів покликане підкреслити безпеку, надійність та легкість. Модель представили у Брюсселі поряд з електромобілями Toyota C-HR+, Toyota Urban Cruiser та оновленою версією Toyota bZ4X.

FT-Me розроблений як доступний транспорт, включаючи підлітків та людей з інвалідністю. У ряді країн управляти ним можна з 14 років за наявності базового посвідчення водія.

Конструкція електромобіля забезпечує кругову оглядовість та керування лише руками, що робить його зручним для водіїв на інвалідних візках без додаткових модифікацій. Замки дверей та запуск двигуна працюють через цифровий ключ у смартфоні.

Toyota приділила особливу увагу екологічності, використовуючи перероблені матеріали. Це дозволило зменшити викиди CO₂ при виробництві на 90% порівняно зі звичайними міськими автомобілями. Енергоефективність FT-Me утричі вища, ніж у стандартних електрокарів. Сонячні панелі на даху можуть щодня додавати 20–30 км запасу ходу, а у сприятливих умовах електромобіль може обходитися без заряджання.