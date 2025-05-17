Koenigsegg Jesko Absolut установил два новых рекорда скорости17.05.25
На закрытом испытательном треке в Швеции гиперкар Koenigsegg Jesko Absolut продемонстрировал два новых рекордных результата в заездах с места — на четверть и на полмили. Автомобиль преодолел дистанцию 804 метра за 13,27 секунды, достигнув скорости 360 км/ч, что стало лучшим результатом среди серийных машин. На дистанции в 402 метра (четверть мили) Jesko Absolut показал время 8,88 секунды — рекорд для бензиновых автомобилей.
Среди соперников, которых удалось обойти — Dodge Challenger SRT Demon 170 и Bugatti Chiron Super Sport. При этом в классе электрокаров впереди остаются такие модели, как Rimac Nevera и Pininfarina Battista.
Jesko Absolut оснащён 5,0-литровым V8 с двумя турбинами, выдающим до 1600 лошадиных сил. Согласно расчётам Koenigsegg, гиперкар способен развить максимальную скорость до 531 км/ч, однако достичь таких значений на практике пока не удалось — мешает отсутствие подходящей трассы.
В отличие от оригинального Jesko, версия Absolut оптимизирована исключительно под высокую скорость. У автомобиля отсутствует традиционное антикрыло — его заменили стабилизирующие плавники, а переработанная аэродинамика корпуса способствует снижению сопротивления на предельных скоростях.
На фоне постепенного ухода с рынка бензиновых гиперкаров Koenigsegg остаётся одной из немногих компаний, продолжающих развивать сегмент с прицелом на максимальные показатели. Принадлежащая Rimac марка Bugatti остаётся, пожалуй, единственным серьёзным соперником, тогда как другие производители всё чаще делают ставку на электрическую трансмиссию.
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