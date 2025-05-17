Koenigsegg Jesko Absolut встановив два нові рекорди швидкості

На закритому випробувальному треку в Швеції гіперкар Koenigsegg Jesko Absolut продемонстрував два нові рекордні результати в заїздах з місця – на чверть і півмілі. Автомобіль подолав дистанцію 804 метри за 13,27 секунди, досягнувши швидкості 360 км/год, що стало найкращим результатом серед серійних машин. На дистанції 402 метри (чверть милі) Jesko Absolut показав час 8,88 секунди — рекорд для бензинових автомобілів.

Серед суперників, яких вдалося обійти – Dodge Challenger SRT Demon 170 і Bugatti Chiron Super Sport. При цьому в класі електрокарів попереду залишаються такі моделі, як Rimac Nevera та Pininfarina Battista.

Jesko Absolut оснащений 5,0-літровим V8 із двома турбінами, що видає до 1600 кінських сил. Згідно з розрахунками Koenigsegg, гіперкар здатний розвинути максимальну швидкість до 531 км/год, проте досягти таких значень на практиці поки не вдалося – заважає відсутність відповідної траси.

На відміну від оригінального Jesko версія Absolut оптимізована виключно під високу швидкість. У автомобіля відсутнє традиційне антикрило – його замінили стабілізуючі плавці, а перероблена аеродинаміка корпусу сприяє зниженню опору на граничних швидкостях.

На тлі поступового відходу з ринку бензинових гіперкарів Koenigsegg залишається однією з небагатьох компаній, яка продовжує розвивати сегмент з прицілом на максимальні показники. Rimac, що належить Rimac, Bugatti залишається, мабуть, єдиним серйозним суперником, тоді як інші виробники все частіше роблять ставку на електричну трансмісію.