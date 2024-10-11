Китайская Tencent хочет выкупить Ubisoft после падения акций, продаж и задержек выхода игр11.10.24
Tencent и семья Гиймо рассматривают возможность выкупа Ubisoft после значительного падения рыночной стоимости французского разработчика игр. Этот шаг может быть стратегическим решением для стабилизации компании, акции которой упали примерно на 40% в этом году, что сократило её рыночную капитализацию до $2 млрд. Tencent уже владеет 9,2% чистых прав голоса в Ubisoft, в то время как семья Гиймо контролирует около 20,5%.
Некоторые миноритарные акционеры, включая AJ Investments, призывают к продаже Ubisoft стратегическому инвестору или переводу компании в частную собственность на фоне падения стоимости акций. На фоне этих событий акции Ubisoft в пятницу выросли на 33%, хотя в прошлом месяце они достигли самого низкого уровня за более чем десять лет из-за задержки релиза Assassin’s Creed Shadows и слабых продаж.
Согласно договору между Tencent и семьей Гиймо, китайская компания ограничена 10% долей акций без права оперативного вето и не может продавать свои акции в течение пяти лет.
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Китайская Tencent хочет выкупить Ubisoft после падения акций, продаж и задержек выхода игрUbisoft бизнес игры Китай
Tencent и семья Гиймо рассматривают возможность выкупа Ubisoft после значительного падения рыночной стоимости французского разработчика игр.
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