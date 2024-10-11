11.10.24

Огляд Bluetooth-навушників Ugreen Choice H6 Pro: дивовижні

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Ugreen Choice H6 Pro

Незважаючи на бюджетність навушники Ugreen Choice H6 Pro отримали активне шумозаглушення, досить об’ємне звучання та підтримку кодека LDAC. Розкажемо докладніше