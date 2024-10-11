Китайська Tencent хоче викупити Ubisoft після падіння акцій, продажів та затримок виходу ігор

Tencent та родина Гіймо розглядають можливість викупу Ubisoft після значного падіння ринкової вартості французького розробника ігор. Цей крок може бути стратегічним рішенням для стабілізації компанії, акції якої впали приблизно на 40% цього року, що скоротило її ринкову капіталізацію до $2 млрд. Tencent вже володіє 9,2% чистих прав голосу в Ubisoft, тоді як родина Гіймо контролює близько 20,5%.

Деякі міноритарні акціонери, включаючи AJ Investments, закликають до продажу Ubisoft стратегічному інвестору або переведення компанії у приватну власність на тлі падіння вартості акцій. На тлі цих подій акції Ubisoft у п’ятницю зросли на 33%, хоча минулого місяця вони досягли найнижчого рівня за понад десять років через затримку релізу Assassin’s Creed Shadows і слабких продажів.

Згідно з договором між Tencent і сім’єю Гіймо, китайська компанія обмежена 10% акцій без права оперативного вето і не може продавати свої акції протягом п’яти років.