Китайская BYD представила гибридную силовую установку, которая обеспечит запас хода более 2000 км31.05.24
Компания BYD представила новую гибридную силовую установку, позволяющую автомобилям проехать более 2000 километров без подзарядки или дозаправки. Это касается двухрежимных подключаемых гибридных автомобилей BYD с полным баком топлива и полностью заряженной батареей.
Первыми автомобилями с новой силовой установкой, которая обеспечит возможность автономного пробега в 2100 км, станут среднеразмерные седаны Qin L и Seal 06. Они были представлены на Пекинском автосалоне в апреле и относятся к серии Dynasty и Ocean соответственно.
BYD совершила значительный прорыв на китайском автомобильном рынке, предлагая существенные скидки на свою продукцию, что привело к некоторым потерям в прибыльности. В прошлом году компания продала 3 миллиона автомобилей, а к марту этого года — уже почти 1 миллион. На каждый второй гибрид, проданный в Китае, приходится один автомобиль BYD, что подчеркивает значительную долю компании на рынке.
С начала 2022 года BYD полностью прекратила производство автомобилей, работающих исключительно на ископаемом топливе, и теперь увеличивает экспорт гибридов на развивающиеся рынки, где инфраструктура для зарядки аккумуляторов еще не развита.
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Китайская BYD представила гибридную силовую установку, которая обеспечит запас хода более 2000 кмавтомобиль Китай электротранспорт
Первыми автомобилями с новой силовой установкой, которая обеспечит возможность автономного пробега в 2100 км, станут среднеразмерные седаны BYD Qin L и Seal 06
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