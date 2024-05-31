Китайська BYD представила гібридну силову установку, яка забезпечить запас ходу понад 2000 км.31.05.24
Компанія BYD представила нову гібридну силову установку, що дозволяє автомобілям проїхати понад 2000 кілометрів без підзарядки чи дозаправки. Це стосується дворежимних гібридних автомобілів BYD з повним баком палива і повністю зарядженої батареєю.
Першими автомобілями з новою силовою установкою, яка забезпечить можливість автономного пробігу в 2100 км, стануть середньорозмірні седани Qin L та Seal 06. Вони були представлені на Пекінському автосалоні у квітні та відносяться до серії Dynasty та Ocean відповідно.
BYD зробила значний прорив на китайському автомобільному ринку, пропонуючи суттєві знижки на свою продукцію, що призвело до деяких втрат у прибутковості. Минулого року компанія продала 3 мільйони автомобілів, а до березня цього року — вже майже 1 мільйон. На кожен другий гібрид, проданий у Китаї, припадає один автомобіль BYD, що підкреслює значну частку компанії на ринку.
З початку 2022 року BYD повністю припинила виробництво автомобілів, що працюють виключно на викопному паливі, і тепер збільшує експорт гібридів на ринки, що розвиваються, де інфраструктура для зарядки акумуляторів ще не розвинена.
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