Китайцы разработали технологию обнаружения подводных лодок для беспилотников03.05.25
На фоне нарастающего противостояния между Пекином и Вашингтоном в акватории Южнокитайского моря китайские специалисты провели испытания новой технологии обнаружения подводных лодок. Разработка, созданная в рамках Китайской корпорации аэрокосмической науки и технологий (CASC), может стать важным элементом в борьбе за господство в морской разведке.
В отличие от традиционных оптических магнитометров, эффективность которых падает вблизи экватора, новая система адаптирована к низким широтам. В ее основе — атомный сенсор, соединённый с дроном кабелем длиной 20 метров. Такая компоновка позволяет снизить уровень электромагнитных помех. Технология дополнена GPS-навигацией, флюсзондом и цифровыми алгоритмами, формирующими детальные магнитные карты морского дна.
Испытания у берегов провинции Шаньдун показали высокую точность. Исследователи уверены, что новинка подходит не только для поиска субмарин, но и для обнаружения затонувших объектов, геологических разломов и залежей углеводородов.
Особое внимание уделяется сравнению с западной системой MAD-XR: китайская альтернатива обходится дешевле, не требует установки нескольких зондов для устранения «слепых» зон и показывает лучшую стабильность в регионах с геомагнитными сложностями. Тем не менее, эффективность в реальных боевых условиях ещё предстоит доказать — в отличие от MAD-XR, которая уже используется в вооружённых силах США, Японии и других стран.
Китай утвердил новый универсальный беспроводной протокол Star Flash, который обещает упростить управление устройствами и укрепить технологическую независимость страны, сообщает The Register. Этот шаг может значительно повлиять на глобальный рынок технологий.
Что за Star Flash?
Star Flash — это беспроводной стандарт, созданный консорциумом SparkLink Alliance, включающим крупные компании, такие как Huawei. Основные особенности протокола:
- Поддержка Bluetooth, инфракрасного управления и собственного стандарта Star Flash.
- Низкое энергопотребление.
- Подключение к нескольким устройствам одновременно.
- Высококачественный стереозвук без потерь.
Протокол позиционируется как альтернатива и усовершенствование Bluetooth и Wi-Fi.
Применение и перспективы
Новый стандарт требует, чтобы универсальные пульты дистанционного управления могли:
- Работать с голосовыми командами.
- Автоматически определять устройства, с которыми нужно подключиться, облегчая настройку.
Первый телевизор с поддержкой Star Flash уже представила компания Konka, и, вероятно, технология быстро найдет применение в других устройствах умного дома.
Китайские власти активно продвигают стандарт, планируя к 2025 году внедрить его в миллионы устройств. Это обеспечит производителям значительный масштаб для разработки и инвестиций в технологии.
Стратегическая значимость
Внедрение Star Flash отвечает нескольким ключевым целям Китая:
- Технологическая самодостаточность: снижение зависимости от иностранных стандартов, таких как Bluetooth и Wi-Fi.
- Глобальное влияние: продвижение национальных технологий за пределами Китая.
- Конкуренция: усиление позиций Huawei и других китайских компаний на мировом рынке.
Универсальные пульты с поддержкой Star Flash могут существенно упростить взаимодействие с бытовой техникой и устройствами умного дома. Для глобального рынка стандарт может составить серьезную конкуренцию Bluetooth и Wi-Fi, особенно если китайские производители начнут активно использовать его в широкой линейке устройств.
Star Flash — это шаг Китая к созданию собственных технологических стандартов, которые могут изменить расклад сил на рынке беспроводных технологий. В условиях масштабной государственной поддержки и обширного промышленного потенциала внедрение Star Flash способно стать значимым вызовом для устоявшихся международных стандартов.
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Китайцы разработали технологию обнаружения подводных лодок для беспилотников война дрон Китай разработка
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