Китайцы разработали технологию обнаружения подводных лодок для беспилотников

На фоне нарастающего противостояния между Пекином и Вашингтоном в акватории Южнокитайского моря китайские специалисты провели испытания новой технологии обнаружения подводных лодок. Разработка, созданная в рамках Китайской корпорации аэрокосмической науки и технологий (CASC), может стать важным элементом в борьбе за господство в морской разведке.

В отличие от традиционных оптических магнитометров, эффективность которых падает вблизи экватора, новая система адаптирована к низким широтам. В ее основе — атомный сенсор, соединённый с дроном кабелем длиной 20 метров. Такая компоновка позволяет снизить уровень электромагнитных помех. Технология дополнена GPS-навигацией, флюсзондом и цифровыми алгоритмами, формирующими детальные магнитные карты морского дна.

Испытания у берегов провинции Шаньдун показали высокую точность. Исследователи уверены, что новинка подходит не только для поиска субмарин, но и для обнаружения затонувших объектов, геологических разломов и залежей углеводородов.

Особое внимание уделяется сравнению с западной системой MAD-XR: китайская альтернатива обходится дешевле, не требует установки нескольких зондов для устранения «слепых» зон и показывает лучшую стабильность в регионах с геомагнитными сложностями. Тем не менее, эффективность в реальных боевых условиях ещё предстоит доказать — в отличие от MAD-XR, которая уже используется в вооружённых силах США, Японии и других стран.

Китай утвердил новый универсальный беспроводной протокол Star Flash, который обещает упростить управление устройствами и укрепить технологическую независимость страны, сообщает The Register. Этот шаг может значительно повлиять на глобальный рынок технологий.

Что за Star Flash?

Star Flash — это беспроводной стандарт, созданный консорциумом SparkLink Alliance, включающим крупные компании, такие как Huawei. Основные особенности протокола:

Поддержка Bluetooth, инфракрасного управления и собственного стандарта Star Flash.

Низкое энергопотребление.

Подключение к нескольким устройствам одновременно.

Высококачественный стереозвук без потерь.

Протокол позиционируется как альтернатива и усовершенствование Bluetooth и Wi-Fi.

Применение и перспективы

Новый стандарт требует, чтобы универсальные пульты дистанционного управления могли:

Работать с голосовыми командами.

Автоматически определять устройства, с которыми нужно подключиться, облегчая настройку.

Первый телевизор с поддержкой Star Flash уже представила компания Konka, и, вероятно, технология быстро найдет применение в других устройствах умного дома.

Китайские власти активно продвигают стандарт, планируя к 2025 году внедрить его в миллионы устройств. Это обеспечит производителям значительный масштаб для разработки и инвестиций в технологии.

Стратегическая значимость

Внедрение Star Flash отвечает нескольким ключевым целям Китая:

Технологическая самодостаточность: снижение зависимости от иностранных стандартов, таких как Bluetooth и Wi-Fi. Глобальное влияние: продвижение национальных технологий за пределами Китая. Конкуренция: усиление позиций Huawei и других китайских компаний на мировом рынке.

Универсальные пульты с поддержкой Star Flash могут существенно упростить взаимодействие с бытовой техникой и устройствами умного дома. Для глобального рынка стандарт может составить серьезную конкуренцию Bluetooth и Wi-Fi, особенно если китайские производители начнут активно использовать его в широкой линейке устройств.

Star Flash — это шаг Китая к созданию собственных технологических стандартов, которые могут изменить расклад сил на рынке беспроводных технологий. В условиях масштабной государственной поддержки и обширного промышленного потенциала внедрение Star Flash способно стать значимым вызовом для устоявшихся международных стандартов.