Китайці розробили технологію виявлення підводних човнів для безпілотників

На тлі протистояння між Пекіном і Вашингтоном в акваторії Південнокитайського моря китайські фахівці провели випробування нової технології виявлення підводних човнів. Розробка, створена в рамках Китайської корпорації аерокосмічної науки та технологій (CASC), може стати важливим елементом у боротьбі за панування у морській розвідці.

На відміну від традиційних оптичних магнітометрів, ефективність яких падає поблизу екватора, нова система адаптована до низьких широт. В її основі – атомний сенсор, з’єднаний з дроном кабелем завдовжки 20 метрів. Таке компонування дозволяє знизити рівень електромагнітних перешкод. Технологія доповнена GPS-навігацією, флюсзондом та цифровими алгоритмами, що формують детальні магнітні карти морського дна.

Випробування берегів провінції Шаньдун показали високу точність. Дослідники впевнені, що новинка підходить не тільки для пошуку субмарин, але і для виявлення об’єктів, що затонули, геологічних розломів і покладів вуглеводнів.

Особлива увага приділяється порівнянню із західною системою MAD-XR: китайська альтернатива коштує дешевше, не потребує встановлення кількох зондів для усунення «сліпих» зон і показує кращу стабільність у регіонах з геомагнітними труднощами. Тим не менш, ефективність у реальних бойових умовах ще довести — на відміну від MAD-XR, яка вже використовується у збройних силах США, Японії та інших країн.

Китай затвердив новий універсальний бездротовий протокол Star Flash, який обіцяє спростити управління пристроями та зміцнити технологічну незалежність країни, повідомляє The Register. Цей крок може суттєво вплинути на глобальний ринок технологій.

Що за Star Flash?

Star Flash – це бездротовий стандарт, створений консорціумом SparkLink Alliance, що включає великі компанії, такі як Huawei. Основні особливості протоколу:

Підтримка Bluetooth, інфрачервоного керування та власного стандарту Star Flash.

Низьке енергоспоживання.

Підключення до декількох пристроїв одночасно.

Високоякісний стереозвук без втрат.

Протокол позиціонується як альтернатива та вдосконалення Bluetooth та Wi-Fi.

Застосування та перспективи

Новий стандарт вимагає, щоб універсальні пульти дистанційного керування могли:

Працювати з голосовими командами.

Автоматично визначати пристрої, з якими потрібно підключитися, полегшуючи налаштування.

Перший телевізор із підтримкою Star Flash вже представила компанія Konka, і, ймовірно, технологія швидко знайде застосування в інших пристроях розумного будинку.

Китайська влада активно просуває стандарт, плануючи до 2025 року впровадити його в мільйони пристроїв. Це забезпечить виробникам значний масштаб для розробки та інвестицій у технології.

Стратегічна значимість

Впровадження Star Flash відповідає кільком ключовим цілям Китаю:

Технологічна самодостатність: зниження залежності від іноземних стандартів, таких як Bluetooth та Wi-Fi. Глобальний вплив: просування національних технологій за межами Китаю. Конкуренція: посилення позицій Huawei та інших китайських компаній на світовому ринку.

Універсальні пульти з підтримкою Star Flash можуть суттєво спростити взаємодію з побутовою технікою та пристроями розумного будинку. Для глобального ринку стандарт може скласти серйозну конкуренцію Bluetooth та Wi-Fi, особливо якщо китайські виробники почнуть активно використовувати його у широкій лінійці пристроїв.

Star Flash — крок Китаю до створення власних технологічних стандартів, які можуть змінити розклад сил на ринку бездротових технологій. У разі масштабної національної підтримки та великого промислового потенціалу використання Star Flash може стати значним викликом для усталених міжнародних стандартів.