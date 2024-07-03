Китай разработал первую SIM-карту с ядром RISC-V для данных Интернета вещей03.07.24
Компания China Mobile анонсировала свою новую «супер SIM-карту» CC2560A, ставшую первой в мире SIM-картой с ядром RISC-V. Она предназначена для Интернета вещей (IoT) и предлагает значительное улучшение по сравнению с традиционными SIM-картами.
Новинка обладает увеличенной памятью, усовершенствованными алгоритмами безопасности и новыми функциями, такими как поддержка NFC.
Благодаря одному ядру RISC-V с частотой 120 МГц, супер SIM-карта обеспечивает скорость передачи данных в 10 раз выше, чем у стандартных SIM-карт, и примерно в 2 раза выше, чем у современных супер SIM-карт высокого класса, уже используемых в сфере IoT.
Емкость встроенной флеш-памяти в 2,5 МБ также в 10 раз превышает объем памяти стандартных SIM-карт и вдвое больше, чем у других супер SIM-карт.
Примеры использования супер SIM-карты включают электронные студенческие билеты, цифровые ключи от автомобиля, системы общественного транспорта и другие случаи контроля доступа.
Однако будущее развития этой технологии может быть под вопросом из-за попыток властей США блокировать доступ Китая к протоколу RISC-V.
RISC-V («risk-five») – открытая архитектура инструкций центрального процессора, базирующаяся на принципах RISC. Проект начался в 2010 году в Университете Калифорнии (Беркли), к работе приобщились также многие энтузиасты вне университета.
RISC-V имеет 32 (во встраиваемом варианте — 16) регистров для хранения целых чисел. Если поддерживается расширение с подвижной запятой, процессор должен поддерживать 32 регистра с подвижной запятой. Инструкции процессора (за исключением тех, которые предоставляют доступ к памяти) оперируют только с регистрами.
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Китай разработал первую SIM-карту с ядром RISC-V для данных Интернета вещейSIM-карта Китай разработка
Она предназначена для Интернета вещей (IoT) и предлагает значительное улучшение по сравнению с традиционными SIM-картами.
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