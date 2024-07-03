Китай розробив першу SIM-карту з ядром RISC-V для даних Інтернету речей

Компанія China Mobile анонсувала свою нову “супер SIM-карту” CC2560A, яка стала першою у світі SIM-картою з ядром RISC-V. Вона призначена для Інтернету речей (IoT) та пропонує значне покращення порівняно з традиційними SIM-картками.

Новинка має збільшену пам’ять, вдосконалені алгоритми безпеки та нові функції, такі як підтримка NFC.

Завдяки одному ядру RISC-V з частотою 120 МГц, супер SIM-карта забезпечує швидкість передачі даних у 10 разів вище, ніж у стандартних SIM-карток, і приблизно в 2 рази вища, ніж у сучасних супер SIM-карток високого класу , що вже використовуються у сфері IoT.

Місткість вбудованої флеш-пам’яті в 2,5 МБ також в 10 разів перевищує обсяг пам’яті стандартних SIM-карток і вдвічі більше, ніж у інших супер SIM-карток.

Приклади використання супер SIM-карти включають електронні студентські білети, цифрові ключі від автомобіля, системи громадського транспорту та інші випадки контролю доступу.

Однак, майбутнє розвитку цієї технології може бути під питанням через спроби влади США блокувати доступ Китаю до протоколу RISC-V.

RISC-V (“risk-five”) – відкрита архітектура інструкцій центрального процесора, що базується на принципах RISC. Проект розпочався у 2010 році в Університеті Каліфорнії (Берклі), до роботи долучилися також багато ентузіаст поза університетом.

RISC-V має 32 (у вбудовуваному варіанті – 16) регістрів для зберігання цілих чисел. Якщо підтримується розширення з рухомою комою, процесор повинен підтримувати 32 регістри з рухомою комою. Інструкції процесора (за винятком тих, що надають доступ до пам’яті) оперують лише з регістрами.