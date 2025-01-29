Киевстар возможно купит Uklon29.01.25
Украинский оператор мобильной связи «Киевстар» подал заявку в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) на приобретение Uklon — включая компании «Тех Уклон», «Уклон Корпорейт», «Уклон Украина» и кипрскую UKLON LTD. Решение по заявке пока находится на рассмотрении.
Впервые информация о планах материнской компании «Киевстар» — Veon — относительно Uklon появилась в сентябре 2024 года. Соучредитель Uklon Сергей Смусь в декабре того же года отметил, что компания получала несколько предложений о покупке, но ни одно из них не соответствовало ожиданиям. Он оценил бизнес в 7–8 EBITDA, с учетом военного дисконта.
По данным Forbes Ukraine, текущая стоимость Uklon может составлять от $40 до $80 млн. За три квартала 2024 года компания удвоила свою выручку по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, достигнув 1,2 млрд грн.
«Киевстар» активно диверсифицирует свои направления. В 2019 году компания открыла R&D-отдел, разработавший продукты вроде сервиса ADWISOR для таргетированных SMS-рассылок. В 2020 году оператор инвестировал 555,74 млн грн в медицинский сервис Helsi, а в 2022 году запустил IT-компанию Kyivstar.Tech.
Сделка с Uklon соответствует стратегии компании по выходу за рамки традиционного телеком-бизнеса и превращению в технологическую экосистему.
Зачем «Киевстар» покупает Uklon?
Сейчас «Киевстар» готовится к выходу на биржу Nasdaq через механизм SPAC. Соглашение с американской инвесткомпанией Cohen Circle было подписано 13 января 2025 года, а завершение сделки планируется до второго квартала 2025 года.
По мнению экспертов, покупка Uklon поможет «Киевстару» усилить свой технологический профиль и представить себя как диджитал-компанию. Александр Паращий, глава аналитического отдела Concorde Capital, отмечает, что из-за ограничений на выплату дивидендов за границу у компании есть значительный свободный капитал, который направляют на стратегические инвестиции.
Приобретение Uklon может стать важным шагом в трансформации «Киевстар» в супер-апп, объединяющий широкий спектр цифровых услуг. Это повысит привлекательность компании для инвесторов, особенно в условиях возрастающего интереса к технологическим активам на глобальном рынке.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор мышки Ugreen M751: офисная классика
Компания Ugreen выпустила новую мышку для офисных задач. Любопытно, что ее дизайн сразу отсылает нас к одной из классических моделей более высокого ценового диапазона. Заметно более высокого. Посмотрим, удастся ли сэкономить, не слишком потеряв в удобстве работы.
Обзор мышки Ugreen M751: офисная классика
Представлены смартфоны Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живые фото и впечатления
Обзор беспроводных наушников Ugreen HiTune S5: цепкие
Обзор смартфона Oppo A40m (CPH2669): начало
Обзор микрофона Maono PD200X и аудио-микшера Maonocaster G1 NEO
Обзор автомобильного видеорегистратора Kawa Mini 3: размер неважен
Главные технологические события 2024 года
Лучшие устройства 2024 года: выбор редакции hi-tech.ua
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Обзор TWS-наушников Oppo Enco Air4: новее
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926B): многое
Обзор Asus Zenbook S 16 (UM5606): новая волна
Samsung Galaxy Flip6: подарок поколений или чем интересен смартфон-раскладушка в 2024 году?
Обзор мышки Logitech M196: немного и надолго
Facebook начала банить пользователей за упоминание ОС Linux Facebook Linux социальные сети
DistroWatch, сайт, специализирующийся на новостях и обзорах дистрибутивов Linux, уточнил, что такая политика начала действовать с 19 января
Соціальна мережа X додасть стрічку вертикальних відео як у TikTok Twitter (X) обновление социальные сети
Социальная сеть X, ранее известная как Twitter, начала тестировать новую функцию — видеоленту, схожую с TikTok. Это шаг в борьбе за пользователей на фоне нестабильности вокруг TikTok в США
Facebook начала банить пользователей за упоминание ОС Linux
Соціальна мережа X додасть стрічку вертикальних відео як у TikTok
Киевстар возможно купит Uklon
Stalker 2: Heart of Chornobyl получила большой патч 1.1.4
В WhatsApp на iOS появится переключение между аккаунтами
Samsung анонсировала гарнитуру расширенной реальности Project Moohan
Благодаря повышению систем безопасности, Microsoft не будет выходить из аккаунтов пользователей
Seagate выпустила жесткий диск на рекордные 36 ТБ
Google купит часть бизнеса HTC по XR за $250 млн
В Xbox можно будет устанавливать 16 ТБ-накопители
Samsung представила беспроводную зарядку 3-в-1 с поддержкой Qi2 для смартфонов Galaxy S25
S.T.A.L.K.E.R 2, Cyberpunk 2077, Diablo IV, Indiana Jones, Lords of the Fallen: известен список игр где будет поддерживаться Nvidia DLSS 4
Приложение Samsung Good Lock получило новые функции и виджеты
Появились результаты первых тестов видеокарт Nvidia GeForce RTX 5090
Energizer выпустила свой первый ноутбук. EnergyBook стоит $199