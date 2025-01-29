Киевстар возможно купит Uklon

Украинский оператор мобильной связи «Киевстар» подал заявку в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) на приобретение Uklon — включая компании «Тех Уклон», «Уклон Корпорейт», «Уклон Украина» и кипрскую UKLON LTD. Решение по заявке пока находится на рассмотрении.

Впервые информация о планах материнской компании «Киевстар» — Veon — относительно Uklon появилась в сентябре 2024 года. Соучредитель Uklon Сергей Смусь в декабре того же года отметил, что компания получала несколько предложений о покупке, но ни одно из них не соответствовало ожиданиям. Он оценил бизнес в 7–8 EBITDA, с учетом военного дисконта.

По данным Forbes Ukraine, текущая стоимость Uklon может составлять от $40 до $80 млн. За три квартала 2024 года компания удвоила свою выручку по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, достигнув 1,2 млрд грн.

«Киевстар» активно диверсифицирует свои направления. В 2019 году компания открыла R&D-отдел, разработавший продукты вроде сервиса ADWISOR для таргетированных SMS-рассылок. В 2020 году оператор инвестировал 555,74 млн грн в медицинский сервис Helsi, а в 2022 году запустил IT-компанию Kyivstar.Tech.

Сделка с Uklon соответствует стратегии компании по выходу за рамки традиционного телеком-бизнеса и превращению в технологическую экосистему.

Зачем «Киевстар» покупает Uklon?

Сейчас «Киевстар» готовится к выходу на биржу Nasdaq через механизм SPAC. Соглашение с американской инвесткомпанией Cohen Circle было подписано 13 января 2025 года, а завершение сделки планируется до второго квартала 2025 года.

По мнению экспертов, покупка Uklon поможет «Киевстару» усилить свой технологический профиль и представить себя как диджитал-компанию. Александр Паращий, глава аналитического отдела Concorde Capital, отмечает, что из-за ограничений на выплату дивидендов за границу у компании есть значительный свободный капитал, который направляют на стратегические инвестиции.

Приобретение Uklon может стать важным шагом в трансформации «Киевстар» в супер-апп, объединяющий широкий спектр цифровых услуг. Это повысит привлекательность компании для инвесторов, особенно в условиях возрастающего интереса к технологическим активам на глобальном рынке.

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