Київстар можливо придбає Uklon

Український оператор мобільного зв’язку “Київстар” подав заявку до Антимонопольного комітету України (АМКУ) на придбання Uklon – включаючи компанії “Тех Uklon”, “Uklon Корпорейт”, “Uklon Україна” та кіпрську UKLON LTD. Рішення за заявкою поки що знаходиться на розгляді.

Вперше інформація про плани материнської компанії «Київстар» Veon щодо Uklon з’явилася у вересні 2024 року. Співзасновник Uklon Сергій Смусь у грудні того ж року зазначив, що компанія отримувала кілька пропозицій про купівлю, але жодна з них не відповідала очікуванням. Він оцінив бізнес у 7–8 EBITDA з урахуванням військового дисконту.

За даними Forbes Ukraine, поточна вартість Uklon може становити від $40 до $80 млн. За три квартали 2024 року компанія подвоїла свій виторг у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року, досягнувши 1,2 млрд грн.

“Київстар” активно диверсифікує свої напрямки. У 2019 році компанія відкрила R&D; відділ, який розробив продукти на кшталт сервісу ADWISOR для таргетованих SMS-розсилок. 2020 року оператор інвестував 555,74 млн грн у медичний сервіс Helsi, а 2022 року запустив IT-компанію Kyivstar.Tech.

Угода з Uklon відповідає стратегії компанії з виходу за рамки традиційного телеком-бізнесу та перетворення на технологічну екосистему.

Навіщо «Київстар» купує Uklon?

Наразі «Київстар» готується до виходу на біржу Nasdaq через механізм SPAC. Угода з американською інвесткомпанією Cohen Circle була підписана 13 січня 2025 року, а завершення операції планується до другого кварталу 2025 року.

На думку експертів, покупка Uklon допоможе «Київстару» посилити свій технологічний профіль та уявити себе як діджитал-компанію. Олександр Паращій, голова аналітичного відділу Concorde Capital, зазначає, що через обмеження на виплату дивідендів за кордон компанія має значний вільний капітал, який спрямовують на стратегічні інвестиції.

Придбання Uklon може стати важливим кроком у трансформації «Київстар» у суперапп, що поєднує широкий спектр цифрових послуг. Це підвищить привабливість компанії для інвесторів, особливо в умовах зростання інтересу до технологічних активів на глобальному ринку.

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