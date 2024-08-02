Киевстар, Vodafone и lifecell: чтобы связь работала 10 часов без света нужен энергоблок АЭС и более 13 млрд гривен02.08.24
Украинские операторы связи «Киевстар», Vodafone и lifecell выступили с совместным заявлением относительно требований Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ) о 10-часовой автономной работе сети во время отключений электроэнергии.
Операторы указали на необходимость решения ряда технических и логистических проблем для выполнения поставленных задач. В частности, им нужно получить разрешения от облэнерго на увеличение мощности для зарядки аккумуляторов. По оценкам компаний, для обеспечения 10-часовой автономной работы базовых станций требуется ежедневно 2,8 ГВт-ч электроэнергии, что сопоставимо с мощностью одного энергоблока атомной электростанции.
Операторы также отмечают нехватку квалифицированных специалистов для обслуживания нового оборудования, подсчитав, что нужно дополнительно нанять десятки тысяч работников. Кроме того, имеются ограничения по установке генераторов и аккумуляторов на крышах зданий, где расположены большинство базовых станций, из-за строительных и санитарных норм.
Согласно постановлению НЦУ от 16 июля, операторы обязаны до 1 февраля 2025 года оборудовать все базовые станции аккумуляторами и генераторами. Дополнительно, до 1 декабря 2024 года 25% базовых станций должны обеспечить бесперебойную работу в течение 72 часов. По оценкам отраслевых экспертов, выполнение этих требований потребует инвестиций в размере более 13 млрд гривен.
Несмотря на сложности, операторы уже вложили значительные средства в повышение энергонезависимости своих сетей. Они инвестировали более 3 млрд гривен, обновили 370 000 аккумуляторов на базовых станциях и приобрели 5400 генераторов и других источников бесперебойного питания.
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