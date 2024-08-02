Київстар, Vodafone та lifecell: щоб зв’язок працював 10 годин без світла потрібен енергоблок АЕС та понад 13 млрд гривень02.08.24
Українські оператори зв’язку «Київстар», Vodafone та lifecell виступили із спільною заявою щодо вимог Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) щодо 10-годинної автономної роботи мережі під час відключень електроенергії.
Оператори вказали на необхідність вирішення низки технічних та логістичних проблем для виконання поставлених завдань. Зокрема їм потрібно отримати дозволи від обленерго на збільшення потужності для зарядки акумуляторів. За оцінками компаній, для забезпечення 10-годинної автономної роботи базових станцій потрібно щодня 2,8 ГВт-год електроенергії, що можна порівняти з потужністю одного енергоблока атомної електростанції.
Оператори також наголошують на нестачі кваліфікованих фахівців для обслуговування нового обладнання, підрахувавши, що потрібно додатково найняти десятки тисяч працівників. Крім того, є обмеження щодо встановлення генераторів та акумуляторів на дахах будівель, де розташована більшість базових станцій, через будівельні та санітарні норми.
Згідно з постановою НЦУ від 16 липня, оператори зобов’язані до 1 лютого 2025 року обладнати всі базові станції акумуляторами та генераторами. Додатково до 1 грудня 2024 року 25% базових станцій мають забезпечити безперебійну роботу протягом 72 годин. За оцінками галузевих експертів, виконання цих вимог вимагатиме інвестицій у розмірі понад 13 млрд гривень.
Незважаючи на складнощі, оператори вже вклали значні кошти у підвищення енергонезалежності своїх мереж. Вони інвестували понад 3 млрд гривень, оновили 370 тисяч акумуляторів на базових станціях та придбали 5400 генераторів та інших джерел безперебійного живлення.
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