Киевстар купила сервис Uklon за $155,2 млн — рекордная сумма сделки для Украины за приложение

Один из крупнейших операторов связи в Украине, Киевстар, объявил о приобретении 97% корпоративных прав сервиса Uklon для онлайн-заказа авто. Сумма сделки составила 155,2 млн долларов. Киевстар и Uklon продолжат работать как отдельные компании. По словам генерального директора Uklon, вся команда останется в полном составе, а он и дальше будет возглавлять компанию. Бизнес будет сосредоточен на развитии сервисов как в Украине, так и на международных рынках.

Это одно из самых масштабных соглашений в украинском IT-секторе за последнее время, имеющее стратегическое значение для Киевстар в развитии цифровых услуг. Финансовые детали соглашения не разглашаются, однако оно является частью общей инвестиционной политики группы VEON, которая планирует вложить 1 миллиард долларов в цифровые технологии в Украине в течение 2023-2027 годов.

Покупка Uklon позволяет Киевстару расширить список своих услуг за пределы мобильной связи и интернета, интегрируя сервисы заказа авто, доставки и рекламы (Uklon Ads). Сервис работает в 27 городах Украины, а также в Ташкенте (Узбекистан). Ежемесячно Uklon выполняет более 10 миллионов заказов, а количество водителей, пользующихся платформой, превышает 100 тысяч.

Генеральный директор Киевстар Александр Комаров отметил, что это соглашение будет способствовать расширению бизнеса обеих компаний, появлению новых сервисов и ускорению цифровых изменений на рынке. При этом Uklon сохранит свой бренд и продолжит работать в текущем формате. Руководящая команда во главе с CEO Сергеем Гришковым останется без изменений.

Для пользователей такое сотрудничество может означать появление специальных предложений для абонентов Киевстара, интеграцию Uklon в сервисы оператора и расширение географии работы сервиса. Также ожидается увеличение инвестиций в развитие платформы, что может оказать положительное влияние на качество услуг, поддержку водителей и внедрение новых функций.

Завершение соглашения запланировано на апрель 2025 г. после выполнения всех юридических процедур. Финансовым советником Uklon в этом соглашении выступила компания Dragon Capital.