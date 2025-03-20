Київстар купила сервіс Uklon за $155,2 млн – рекордна сума угоди для України за програму20.03.25
Один із найбільших операторів зв’язку в Україні, Київстар, оголосив про придбання 97% корпоративних прав сервісу Uklon для онлайн-замовлення авто. Сума операції склала 155,2 млн. доларів. Київстар та Uklon продовжать працювати як окремі компанії. За словами генерального директора Uklon, вся команда залишиться у повному складі, а він і надалі очолюватиме компанію. Бізнес буде зосереджено на розвитку сервісів як в Україні, так і на міжнародних ринках.
Це одна з наймасштабніших угод в українському IT-секторі за останній час, яка має стратегічне значення для Київстару у розвитку цифрових послуг. Фінансові деталі угоди не розголошуються, проте вона є частиною загальної інвестиційної політики групи VEON, яка планує вкласти 1 мільярд доларів у цифрові технології в Україні протягом 2023-2027 років.
Купівля Uklon дозволяє Київстар розширити список своїх послуг за межі мобільного зв’язку та інтернету, інтегруючи сервіси замовлення авто, доставки та реклами (Uklon Ads). Сервіс працює у 27 містах України, а також у Ташкенті (Узбекистан). Щомісяця Uklon виконує понад 10 мільйонів замовлень, а кількість водіїв, які користуються платформою, перевищує 100 тисяч.
Генеральний директор Київстар Олександр Комаров зазначив, що ця угода сприятиме розширенню бізнесу обох компаній, появі нових сервісів та прискоренню цифрових змін на ринку. При цьому Uklon збереже свій бренд та продовжить працювати у поточному форматі. Керівна команда на чолі із CEO Сергієм Гришковим залишиться без змін.
Для користувачів така співпраця може означати появу спеціальних пропозицій для абонентів Київстару, інтеграцію Uklon у сервіси оператора та розширення географії роботи сервісу. Також очікується збільшення інвестицій у розвиток платформи, що може вплинути на якість послуг, підтримку водіїв та впровадження нових функцій.
Завершення угоди заплановано на квітень 2025 року після виконання всіх юридичних процедур. Фінансовим радником Uklon у цій угоді виступила компанія Dragon Capital.
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