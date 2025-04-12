Kawasaki представила концепт робо-коня Corleo12.04.25
На выставке Osaka Kansai Expo 2025 компания Kawasaki представила концептуального робота для передвижения по пересеченной местности.
Разработка под названием Corleo сочетает в себе элементы мотоциклетной инженерии, робототехники и искусственного интеллекта. В компании называют проект индивидуальным средством мобильности будущего.
Corleo напоминает механического коня: робот передвигается на четырех ногах с гибкой подвеской, которая позволяет ему преодолевать горные маршруты и заснеженные участки. Робот способен прыгать, карабкаться и справляться с различными препятствиями. Его «копыта» покрыты специальным материалом, который снижает скольжение и смягчает удары при движении по неровной поверхности.
Энергией Corleo обеспечивает водородный двигатель, а встроенный искусственный интеллект анализирует окружающую обстановку, поддерживает баланс и помогает управлять роботом через смещение веса пользователя в седле. На приборной панели отображается уровень водорода, положение центра тяжести и маршрут движения. Для навигации в темное время суток робот может проецировать маркеры на дорогу, указывая направление движения.
Пока Corleo остается концептом, отражающим взгляды Kawasaki на экологичный и инновационный транспорт будущего. В компании отмечают, что серийного производства стоит ожидать не раньше 2050 года.
Внешний вид робота и его особенности вызвали ассоциации с видеоигрой Horizon Zero Dawn, где героиня использовала похожих механических существ для перемещения по миру.
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