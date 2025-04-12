Kawasaki представила концепт робо-коня Corleo12.04.25
На виставці Osaka Kansai Expo 2025 компанія Kawasaki представила концептуального робота для пересування по пересіченій місцевості.
Розробка під назвою Corleo поєднує елементи мотоциклетної інженерії, робототехніки та штучного інтелекту. У компанії називають проект індивідуальним засобом мобільності майбутнього.
Corleo нагадує механічного коня: робот пересувається на чотирьох ногах із гнучкою підвіскою, яка дозволяє йому долати гірські маршрути та засніжені ділянки. Робот здатний стрибати, дертися і впоратися з різними перешкодами. Його “копита” вкриті спеціальним матеріалом, який знижує ковзання і пом’якшує удари під час руху по нерівній поверхні.
Енергією Corleo забезпечує водневий двигун, а вбудований штучний інтелект аналізує навколишнє оточення, підтримує баланс і допомагає керувати роботом через зміщення ваги користувача в сідлі. На панелі приладів відображається рівень водню, положення центру тяжіння і маршрут руху. Для навігації у темний час доби робот може проектувати маркери на дорогу, вказуючи напрямок руху.
Поки що Corleo залишається концептом, що відображає погляди Kawasaki на екологічний та інноваційний транспорт майбутнього. У компанії зазначають, що на серійне виробництво варто очікувати не раніше 2050 року.
Зовнішній вигляд робота та його особливості викликали асоціацію з відеогрою Horizon Zero Dawn, де героїня використовувала схожих механічних істот для переміщення світом.
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