Какие видеокарты Nvidia GeForce RTX 50-серии выпустили Asus, MSI, Colorful, Palit и Inno3D10.01.25
Партнеры Nvidia по производству видеокарт анонсировали собственные серии RTX 50хх, которые поступят в продажу с 30 января и в феврале. Некоторые модели RTX 5090 окажутся толще стандартной версии Founders Edition.
MSI
В линейке RTX 50хх компания MSI представила несколько серий, включая SUPRIM и SUPRIM Liquid, MSI GAMING TRIO, Ventus 3X и новую серию Vanguard. О подробных характеристиках и ценах на видеокарты пока не сообщается, но компания уже опубликовала обзор технологий и системы охлаждения этих устройств в пресс-релизе и на слайдах.
Asus
Asus анонсировала более 20 видеокарт, которые будут доступны в таких семействам, как ROG Strix, TUF Gaming, Prime и новом ROG Astral. Компания заявляет, что охлаждающая система карт Astral, использующая четырехслотовую конструкцию, улучшает поток воздуха на 20% по сравнению с предыдущим поколением. Для поклонников жидкостного охлаждения предлагается модель ROG Astral LC GeForce RTX 5090. Эта видеокарта в два раза тоньше, однако имеет дополнительный блок.
Colorful
Компания Colorful представляет несколько серий, включая iGame Vulcan, iGame Neptune, iGame GeForce и iGame Ultra W. Серия iGame Neptune оснащена жидкостным охлаждением, а iGame Ultra W сочетает в себе элементы стиля хип-хоп и поп-арт.
Palit
Palit показала массивные видеокарты GameRock с мощным радиатором и ARGB-подсветкой. Семейство Thermal Mastery включает систему охлаждения TurboFan 4.0, оптимизирующую поток воздуха, а серия GamingPro предлагает более компактный и строгий дизайн.
Inno3D
Первая видеокарта RTX 5090 от Inno3D, представленная на рынке, стала частью серии iCHILL X3, в которой также доступны модели RTX 5080 и RTX 5070 Ti. Видеокарты под брендом iCHILL FROSTBITE ориентированы на улучшенное охлаждение. В дополнение к этим моделям, новые видеокарты Nvidia выйдут также в линейках X3, X3 OC и X3 OC WHITE, а карты RTX 5070 будут представлены и в версии TWIN X2 OC WHITE.
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Какие видеокарты Nvidia GeForce RTX 50-серии выпустили Asus, MSI, Colorful, Palit и Inno3D Asus CES Colorful Inno3D MSI Nvidia Palit
Партнеры Nvidia по производству видеокарт анонсировали собственные серии RTX 50хх, которые поступят в продажу с 30 января и в феврале. Некоторые модели RTX 5090 окажутся толще стандартной версии Founders Edition.
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