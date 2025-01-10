Які відеокарти Nvidia GeForce RTX 50-серії випустили Asus, MSI, Colorful, Palit та Inno3D10.01.25
Партнери Nvidia з виробництва відеокарт анонсували власні серії RTX 50хх, які надійдуть у продаж із 30 січня та в лютому. Деякі моделі RTX 5090 виявляться товщі за стандартну версію Founders Edition.
MSI
У лінійці RTX 50хх компанія MSI представила кілька серій, включаючи SUPRIM та SUPRIM Liquid, MSI GAMING TRIO, Ventus 3X та нову серію Vanguard. Про докладні характеристики та ціни на відеокарти поки не повідомляється, але компанія вже опублікувала огляд технологій та системи охолодження цих пристроїв у прес-релізі та на слайдах.
Asus
Asus анонсувала понад 20 відеокарт, які будуть доступні в таких сімействах, як ROG Strix, TUF Gaming, Prime та новому ROG Astral. Компанія заявляє, що система охолодження карт Astral, що використовує чотирислотову конструкцію, покращує потік повітря на 20% в порівнянні з попереднім поколінням. Для шанувальників рідинного охолодження пропонується модель ROG Astral LC GeForce RTX 5090. Ця відеокарта вдвічі тонша, проте має додатковий блок.
Colorful
Компанія Colorful представляє кілька серій, включаючи iGame Vulcan, iGame Neptune, iGame GeForce та iGame Ultra W. Серія iGame Neptune оснащена рідинним охолодженням, а iGame Ultra W поєднує в собі елементи стилю хіп-хоп та поп-арт.
Palit
Palit показала масивні відеокарти GameRock з потужним радіатором та ARGB-підсвічуванням. Сімейство Thermal Mastery включає систему охолодження TurboFan 4.0, що оптимізує потік повітря, а серія GamingPro пропонує компактніший і суворіший дизайн.
Inno3D
Перша відеокарта RTX 5090 від Inno3D, представлена на ринку, стала частиною серії iCHILL X3, в якій також є моделі RTX 5080 і RTX 5070 Ti. Відеокарти під брендом iCHILL FROSTBITE орієнтовані на покращене охолодження. На додаток до цих моделей нові відеокарти Nvidia вийдуть також у лінійках X3, X3 OC і X3 OC WHITE, а карти RTX 5070 будуть представлені і у версії TWIN X2 OC WHITE.
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