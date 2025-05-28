Какие смартфоны и планшеты Xiaomi, Redmi и Poco получат Android 1628.05.25
Компания Google готовится к выпуску стабильной версии Android 16, который ожидается в июне. После релиза производители смартфонов начнут адаптацию новой версии ОС для собственных прошивок.
Среди компаний, которые планируют оперативно внедрить Android 16, — Xiaomi. Бренд участвует в программе публичного бета-тестирования, что предполагает быструю адаптацию обновления для совместимых устройств.
Как сообщает издание Gizmochina, на основе политики поддержки устройств Xiaomi можно выделить список моделей, которые, с высокой вероятностью, первыми получат обновление. В перечень входят не только смартфоны основного бренда, но и устройства линеек Redmi и Poco, а также шесть планшетов Xiaomi.
Точный график развертывания и окончательный список поддерживаемых устройств компания пока не публиковала. Однако с учётом участия в тестировании можно ожидать, что часть гаджетов Xiaomi получит Андроид 16 в числе первых на рынке.
Смартфоны Xiaomi:
- Xiaomi 15;
- Xiaomi 15 Pro;
- Xiaomi 15 Ultra;
- Xiaomi 15S Pro;
- Xiaomi 14;
- Xiaomi 14 Pro;
- Xiaomi 14 Ultra;
- Xiaomi 14T;
- Xiaomi 14T Pro;
- Xiaomi 14 Civi;
- Xiaomi 13;
- Xiaomi 13 Pro;
- Xiaomi 13 Ultra;
- Xiaomi 13T;
- Xiaomi 13T Pro;
- Xiaomi Civi 5 Pro;
- Xiaomi Civi 4 Pro;
- Xiaomi Civi 3.
Смартфоны Redmi:
- Redmi Note 14 (LTE/5G);
- Redmi Note 14 Pro (LTE/5G);
- Redmi Note 14 Pro+ 5G;
- Redmi Note 13 (LTE/5G);
- Redmi Note 13 Pro (LTE/5G);
- Redmi Note 13 Pro+ 5G;
- Redmi Note 13R;
- Redmi K80;
- Redmi K80 Pro;
- Redmi K70;
- Redmi K70 Pro;
- Redmi K70 Ultra;
- Redmi K70E;
- Redmi K60;
- Redmi K60 Pro;
- Redmi K60 Ultra;
- Redmi 14R;
- Redmi 14C;
- Redmi 13 (LTE/5G);
- Redmi 13R;
- Redmi 13C (LTE/5G);
- Redmi A4 5G;
- Redmi A3 Pro.
Смартфоны Poco:
- Poco F7;
- Poco F7 Pro;
- Poco F7 Ultra;
- Poco F6;
- Poco F6 Pro;
- Poco X7;
- Poco X7 Pro;
- Poco X6;
- Poco X6 Pro;
- Poco M7;
- Poco M7 Pro;
- Poco M6 (LTE/5G);
- Poco M6 Plus;
- Poco M6 Pro (LTE/5G);
- Poco C75;
- Poco C71.
Планшеты:
- Xiaomi Pad 7;
- Xiaomi Pad 7 Pro;
- Xiaomi Pad 7 Ultra;
- Xiaomi Pad 6 Pro;
- Xiaomi Pad 6 Max 14;
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4.
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Какие смартфоны и планшеты Xiaomi, Redmi и Poco получат Android 16 Poco Xiaomi Андроид
Google готовится к выпуску стабильной версии Android 16, который ожидается в июне. После релиза производители смартфонов начнут адаптацию новой версии ОС
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