Какие смартфоны и планшеты Xiaomi, Redmi и Poco получат Android 16

Компания Google готовится к выпуску стабильной версии Android 16, который ожидается в июне. После релиза производители смартфонов начнут адаптацию новой версии ОС для собственных прошивок.

Среди компаний, которые планируют оперативно внедрить Android 16, — Xiaomi. Бренд участвует в программе публичного бета-тестирования, что предполагает быструю адаптацию обновления для совместимых устройств.

Как сообщает издание Gizmochina, на основе политики поддержки устройств Xiaomi можно выделить список моделей, которые, с высокой вероятностью, первыми получат обновление. В перечень входят не только смартфоны основного бренда, но и устройства линеек Redmi и Poco, а также шесть планшетов Xiaomi.

Точный график развертывания и окончательный список поддерживаемых устройств компания пока не публиковала. Однако с учётом участия в тестировании можно ожидать, что часть гаджетов Xiaomi получит Андроид 16 в числе первых на рынке.

Смартфоны Xiaomi:

Xiaomi 15;

Xiaomi 15 Pro;

Xiaomi 15 Ultra;

Xiaomi 15S Pro;

Xiaomi 14;

Xiaomi 14 Pro;

Xiaomi 14 Ultra;

Xiaomi 14T;

Xiaomi 14T Pro;

Xiaomi 14 Civi;

Xiaomi 13;

Xiaomi 13 Pro;

Xiaomi 13 Ultra;

Xiaomi 13T;

Xiaomi 13T Pro;

Xiaomi Civi 5 Pro;

Xiaomi Civi 4 Pro;

Xiaomi Civi 3.

Смартфоны Redmi:

Redmi Note 14 (LTE/5G);

Redmi Note 14 Pro (LTE/5G);

Redmi Note 14 Pro+ 5G;

Redmi Note 13 (LTE/5G);

Redmi Note 13 Pro (LTE/5G);

Redmi Note 13 Pro+ 5G;

Redmi Note 13R;

Redmi K80;

Redmi K80 Pro;

Redmi K70;

Redmi K70 Pro;

Redmi K70 Ultra;

Redmi K70E;

Redmi K60;

Redmi K60 Pro;

Redmi K60 Ultra;

Redmi 14R;

Redmi 14C;

Redmi 13 (LTE/5G);

Redmi 13R;

Redmi 13C (LTE/5G);

Redmi A4 5G;

Redmi A3 Pro.

Смартфоны Poco:

Poco F7;

Poco F7 Pro;

Poco F7 Ultra;

Poco F6;

Poco F6 Pro;

Poco X7;

Poco X7 Pro;

Poco X6;

Poco X6 Pro;

Poco M7;

Poco M7 Pro;

Poco M6 (LTE/5G);

Poco M6 Plus;

Poco M6 Pro (LTE/5G);

Poco C75;

Poco C71.

Планшеты:

Xiaomi Pad 7;

Xiaomi Pad 7 Pro;

Xiaomi Pad 7 Ultra;

Xiaomi Pad 6 Pro;

Xiaomi Pad 6 Max 14;

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4.