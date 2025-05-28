Які смартфони та планшети Xiaomi, Redmi та Poco отримають Android 1628.05.25
Компанія Google готується до випуску стабільної версії Android 16, що очікується у червні. Після релізу виробники смартфонів почнуть адаптувати нову версію ОС для власних прошивок.
Серед компаній, які планують оперативно впровадити Android 16, – Xiaomi. Бренд бере участь у програмі публічного бета-тестування, що передбачає швидку адаптацію оновлення для сумісних пристроїв.
Як повідомляє видання Gizmochina, на основі політики підтримки пристроїв Xiaomi можна виділити список моделей, які з високою ймовірністю першими отримають оновлення. До переліку входять не лише смартфони основного бренду, а й пристрої лінійок Redmi та Poco, а також шість планшетів Xiaomi.
Точний графік розгортання та остаточний список пристроїв, що підтримуються, компанія поки не публікувала. Однак з урахуванням участі в тестуванні очікується, що частина гаджетів Xiaomi отримає Андроїд 16 серед перших на ринку.
Смартфони Xiaomi:
- Xiaomi 15;
- Xiaomi 15 Pro;
- Xiaomi 15 Ultra;
- Xiaomi 15S Pro;
- Xiaomi 14;
- Xiaomi 14 Pro;
- Xiaomi 14 Ultra;
- Xiaomi 14T;
- Xiaomi 14T Pro;
- Xiaomi 14 Civi;
- Xiaomi 13;
- Xiaomi 13 Pro;
- Xiaomi 13 Ultra;
- Xiaomi 13T;
- Xiaomi 13T Pro;
- Xiaomi Civi 5 Pro;
- Xiaomi Civi 4 Pro;
- Xiaomi Civi 3.
Смартфони Redmi:
- Redmi Note 14 (LTE/5G);
- Redmi Note 14 Pro (LTE/5G);
- Redmi Note 14 Pro+ 5G;
- Redmi Note 13 (LTE/5G);
- Redmi Note 13 Pro (LTE/5G);
- Redmi Note 13 Pro+ 5G;
- Redmi Note 13R;
- Redmi K80;
- Redmi K80 Pro;
- Redmi K70;
- Redmi K70 Pro;
- Redmi K70 Ultra;
- Redmi K70E;
- Redmi K60;
- Redmi K60 Pro;
- Redmi K60 Ultra;
- Redmi 14R;
- Redmi 14C;
- Redmi 13 (LTE/5G);
- Redmi 13R;
- Redmi 13C (LTE/5G);
- Redmi A4 5G;
- Redmi A3 Pro.
Смартфони Poco:
- Poco F7;
- Poco F7 Pro;
- Poco F7 Ultra;
- Poco F6;
- Poco F6 Pro;
- Poco X7;
- Poco X7 Pro;
- Poco X6;
- Poco X6 Pro;
- Poco M7;
- Poco M7 Pro;
- Poco M6 (LTE/5G);
- Poco M6 Plus;
- Poco M6 Pro (LTE/5G);
- Poco C75;
- Poco C71.
Планшети:
- Xiaomi Pad 7;
- Xiaomi Pad 7 Pro;
- Xiaomi Pad 7 Ultra;
- Xiaomi Pad 6 Pro;
- Xiaomi Pad 6 Max 14;
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4.
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