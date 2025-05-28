Які смартфони та планшети Xiaomi, Redmi та Poco отримають Android 16

Компанія Google готується до випуску стабільної версії Android 16, що очікується у червні. Після релізу виробники смартфонів почнуть адаптувати нову версію ОС для власних прошивок.

Серед компаній, які планують оперативно впровадити Android 16, – Xiaomi. Бренд бере участь у програмі публічного бета-тестування, що передбачає швидку адаптацію оновлення для сумісних пристроїв.

Як повідомляє видання Gizmochina, на основі політики підтримки пристроїв Xiaomi можна виділити список моделей, які з високою ймовірністю першими отримають оновлення. До переліку входять не лише смартфони основного бренду, а й пристрої лінійок Redmi та Poco, а також шість планшетів Xiaomi.

Точний графік розгортання та остаточний список пристроїв, що підтримуються, компанія поки не публікувала. Однак з урахуванням участі в тестуванні очікується, що частина гаджетів Xiaomi отримає Андроїд 16 серед перших на ринку.

Смартфони Xiaomi:

Xiaomi 15;

Xiaomi 15 Pro;

Xiaomi 15 Ultra;

Xiaomi 15S Pro;

Xiaomi 14;

Xiaomi 14 Pro;

Xiaomi 14 Ultra;

Xiaomi 14T;

Xiaomi 14T Pro;

Xiaomi 14 Civi;

Xiaomi 13;

Xiaomi 13 Pro;

Xiaomi 13 Ultra;

Xiaomi 13T;

Xiaomi 13T Pro;

Xiaomi Civi 5 Pro;

Xiaomi Civi 4 Pro;

Xiaomi Civi 3.

Смартфони Redmi:

Redmi Note 14 (LTE/5G);

Redmi Note 14 Pro (LTE/5G);

Redmi Note 14 Pro+ 5G;

Redmi Note 13 (LTE/5G);

Redmi Note 13 Pro (LTE/5G);

Redmi Note 13 Pro+ 5G;

Redmi Note 13R;

Redmi K80;

Redmi K80 Pro;

Redmi K70;

Redmi K70 Pro;

Redmi K70 Ultra;

Redmi K70E;

Redmi K60;

Redmi K60 Pro;

Redmi K60 Ultra;

Redmi 14R;

Redmi 14C;

Redmi 13 (LTE/5G);

Redmi 13R;

Redmi 13C (LTE/5G);

Redmi A4 5G;

Redmi A3 Pro.

Смартфони Poco:

Poco F7;

Poco F7 Pro;

Poco F7 Ultra;

Poco F6;

Poco F6 Pro;

Poco X7;

Poco X7 Pro;

Poco X6;

Poco X6 Pro;

Poco M7;

Poco M7 Pro;

Poco M6 (LTE/5G);

Poco M6 Plus;

Poco M6 Pro (LTE/5G);

Poco C75;

Poco C71.

Планшети:

Xiaomi Pad 7;

Xiaomi Pad 7 Pro;

Xiaomi Pad 7 Ultra;

Xiaomi Pad 6 Pro;

Xiaomi Pad 6 Max 14;

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4.