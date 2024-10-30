Качество видео в Instagram будет зависеть от его популярности30.10.24
Социальные сети и мессенджеры снижают качество видео чтобы оптимизировать пространство занимаемое на серверах. К тому же это по идее должно поднимать скорость загрузки страниц у пользователей. Также и Instagram начал снижать качество видео, которые не получают значительного количества просмотров в течение определенного времени.
Руководитель платформы Адам Моссери объяснил, что это решение связано с оптимизацией затрат на хранение и кодирование видео. Снижение качества применяется на совокупном уровне и не ориентировано на конкретных пользователей, чтобы не создавать предвзятости.
Однако известно теперь что более популярные ролики получают более высокое качество кодирования, так как это оправдано большим числом зрителей и высокими требованиями к производительности. При этом топ-менеджер Инстаграм подчеркнул, что разница в качестве незначительна и практически не влияет на уровень вовлеченности зрителей, так как ключевую роль играет само содержание видео.
Некоторые пользователи выразили опасения, что такая политика может способствовать усилению позиций популярных авторов, однако Моссери заверил, что алгоритмы и качество видео имеют меньший эффект на просмотры по сравнению с интересностью контента.
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Качество видео в Instagram будет зависеть от его популярностиInstagram видео социальные сети
При этом топ-менеджер Инстаграм подчеркнул, что разница в качестве незначительна и практически не влияет на уровень вовлеченности зрителей
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