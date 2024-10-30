Якість відео в Instagram залежатиме від його популярності

Соціальні мережі та месенджери знижують якість відео, щоб оптимізувати простір займаний на серверах. До того ж це, за ідеєю, має піднімати швидкість завантаження сторінок у користувачів. Також і Instagram почав знижувати якість відео, які не одержують значної кількості переглядів протягом певного часу.

Керівник платформи Адам Моссери пояснив, що це рішення пов’язане з оптимізацією витрат на зберігання та кодування відео. Зниження якості застосовується на сукупному рівні і не орієнтоване на конкретних користувачів, щоб не створювати упередженості.

Однак відомо тепер, що більш популярні ролики отримують більш високу якість кодування, так як це виправдано великою кількістю глядачів і високими вимогами до продуктивності. При цьому топ-менеджер Інстаграм підкреслив, що різниця як незначна і практично не впливає на рівень залучення глядачів, оскільки ключову роль відіграє сам зміст відео.

Деякі користувачі висловили побоювання, що така політика може сприяти посиленню позицій популярних авторів, проте Моссери запевнив, що алгоритми та якість відео мають менший ефект на перегляди порівняно з цікавістю контенту.