Jeep выпустила внедорожник с гибридным двигателем в стиле военного Willys MB 1941 года22.11.24
Jeep представил ретро-версию своего гибридного внедорожника Wrangler 4xe под названием Willys ’41. Эта модель отдает дань уважения легендарному военному внедорожнику Willys MB, который стал прародителем всех автомобилей Jeep и символом Второй мировой войны.
Автомобиль Jeep Wrangler 4xe Willys ’41 Special Edition выделяется оливково-зеленым цветом кузова, перекликающимся с армейскими машинами 1940-х годов, и синими надписями в стиле военной маркировки США. 17-дюймовые алюминиевые колеса окрашены в тон кузова и обуты в массивные 33-дюймовые внедорожные шины.
Интерьер сочетает современные технологии с ностальгическими деталями. Сиденья выполнены из ткани цвета хаки, на передней панели присутствует оливковая вставка, а селектор трансмиссии украшен медальоном с символом ’41. В стандартную комплектацию входит жесткая крыша в цвет кузова, а позже появится опция мягкой бежевой крыши для усиления винтажного эффекта.
Под капотом Willys ’41 установлена гибридная система 4xe, которая включает 2.0-литровый турбодвигатель и два электромотора, обеспечивая мощность в 375 л.с. и 21 милю (34 км) хода на электротяге. Для сравнения, оригинальный Willys MB оснащался 2.2-литровым двигателем мощностью 54 л.с.
Стоимость модели начинается с $59,930. Заказы на Willys ’41 уже открыты, а поставки ожидаются до конца 2024 года вместе с новой линейкой Wrangler 2025 года.
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Jeep выпустила внедорожник с гибридным двигателем в стиле военного Willys MB 1941 года автомобиль
Jeep Wrangler 4xe Willys ’41 Special Edition включает 2.0-литровый турбодвигатель и два электромотора, обеспечивая мощность в 375 л.с. и 21 милю (34 км) хода на электротяге.
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