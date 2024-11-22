Jeep випустила позашляховик із гібридним двигуном у стилі військового Willys MB 1941 року

Jeep представив ретро-версію свого гібридного позашляховика Wrangler 4xe за назвою Willys ’41. Ця модель віддає шану легендарному військовому позашляховику Willys MB, який став прабатьком всіх автомобілів Jeep та символом Другої світової війни.

Автомобіль Jeep Wrangler 4xe Willys ’41 Special Edition виділяється оливково-зеленим кольором кузова, що перегукується з армійськими машинами 1940-х років, та синіми написами у стилі військового маркування США. 17-дюймові алюмінієві колеса пофарбовані в тон кузова і взуті в масивні позашляхові 33-дюймові шини.

Інтер’єр поєднує сучасні технології із ностальгічними деталями. Сидіння виконані з тканини кольору хакі, на передній панелі є оливкова вставка, а селектор трансмісії прикрашений медальйоном із символом ’41. У стандартну комплектацію входить жорсткий дах у колір кузова, а потім з’явиться опція м’якого бежевого даху для посилення вінтажного ефекту.



Під капотом Willys ’41 встановлена ​​гібридна система 4xe, яка включає 2.0-літровий турбодвигун і два електромотори, забезпечуючи потужність 375 к.с. та 21 милю (34 км) ходу на електротязі. Для порівняння, оригінальний Willys MB оснащувався 2.2-літровим двигуном потужністю 54 л.

Вартість моделі починається з $59,930. Замовлення на Willys ’41 вже відкриті, а постачання очікуються до кінця 2024 року разом із новою лінійкою Wrangler 2025 року.