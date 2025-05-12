Искусственный интеллект в LinkedIn помогает пользователям искать работу12.05.25
LinkedIn представила новый инструмент, который использует генеративный искусственный интеллект для упрощения поиска работы. Теперь пользователи могут находить вакансии, просто описывая желаемую должность обычным языком — без необходимости вручную подбирать ключевые слова.
Функция уже стала доступна подписчикам LinkedIn Premium, а для остальных пользователей её обещают открыть до конца недели. Вместо традиционных фильтров, теперь можно задать запрос в стиле: «бренд-менеджер начального уровня в модной индустрии» или «аналитик с интересом к устойчивому развитию». По словам разработчиков, это делает поиск более гибким и приближенным к реальным карьерным запросам.
Одновременно с этим LinkedIn запускает дополнительные возможности для Premium-подписчиков — включая ИИ-инструменты для карьерного коучинга. Они помогут улучшить навыки интервью и самопрезентации.
Карьерный эксперт платформы, Зара Истон, отметила, что искусственный интеллект «меняет ландшафт» карьерного поиска, предлагая рекомендации, которые учитывают как навыки, так и личные цели соискателя.
Сейчас функция работает только при английском языке интерфейса, но в будущем её планируют распространить на другие языки.
На фоне этих нововведений LinkedIn продолжает демонстрировать финансовый рост — по итогам последних 12 месяцев платформа получила $2 млрд дохода от премиум-подписок, что на 9% больше по сравнению с прошлым годом.
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