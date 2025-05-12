Штучний інтелект у LinkedIn допомагає користувачам шукати роботу

LinkedIn представила новий інструмент, який використовує генеративний штучний інтелект для спрощення пошуку роботи.

Функція вже стала доступною передплатникам LinkedIn Premium, а для решти користувачів її обіцяють відкрити до кінця тижня. data-end=”719″>«аналітик з інтересом до сталого розвитку».

Одночасно з цим LinkedIn запускає додаткові можливості для Premium-підписчиків, включаючи ІІ-інструменти для кар’єрного коучингу, які допоможуть покращити навички інтерв’ю та самопрезентації.

Кар’єрний експерт платформи, Зара Істон, зазначила, що штучний інтелект «змінює ландшафт» кар’єрного пошуку, пропонуючи рекомендації, які враховують як навички, так і особисті цілі претендента.

Зараз функція працює тільки при англійській інтерфейсі, але в майбутньому її планують поширити на інші мови.

На тлі цих нововведень LinkedIn продовжує демонструвати фінансове зростання — за підсумками останніх 12 місяців платформа отримала $2 млрд прибутку від преміум-підписок, що на 9% більше у порівнянні з минулим роком.