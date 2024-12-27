Искусственный интеллект в холодильниках Samsung будет отвечать за охлаждение продуктов27.12.24
Samsung анонсировала новый холодильник с технологией «AI Hybrid Cooling Technology», премьера которого состоится на CES 2025 в январе.
Устройство оснащено гибридной системой охлаждения, объединяющей традиционный компрессор и полупроводниковый модуль Пельтье. Модуль активируется при высокой нагрузке, например, для быстрого охлаждения горячих продуктов, а в других случаях работает AI-компрессор, динамически регулирующий скорость и потребляющий меньше энергии. Таким образом можно сделать вывод что термостата в обычных холодильниках уже недостаточно для уже функционирующей регулировки температуры.
Технология Hybrid Precise Cooling снижает температурные колебания во время автоматической разморозки, продлевая срок свежести продуктов — свинина сохраняется на 40% дольше, а лосось на 20%.
С объемом 900 литров и добавленными 25 литрами за счёт модуля Пельтье холодильник предлагает более глубокие полки и позволяет хранить на 1/9 больше стандартных банок на 355 мл по сравнению с традиционными моделями.
Новинка ожидает сертификацию Energy Star за энергоэффективность. Серийная модель RM80F23VM*** появится в продаже в 2025 году, сочетая высокую производительность, удобство и экологичность.
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