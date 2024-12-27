Штучний інтелект у холодильниках Samsung відповідатиме за охолодження продуктів

Samsung анонсувала новий холодильник із технологією “AI Hybrid Cooling Technology”, прем’єра якого відбудеться на CES 2025 у січні.

Пристрій оснащений гібридною системою охолодження, що поєднує традиційний компресор та напівпровідниковий модуль Пельтьє. Модуль активується при високому навантаженні, наприклад, для швидкого охолодження гарячих продуктів, а в інших випадках працює AI-компресор, що динамічно регулює швидкість і споживає менше енергії. Таким чином можна зробити висновок, що термостата у звичайних холодильниках вже недостатньо для вже функціонуючого регулювання температури.

Технологія Hybrid Precise Cooling знижує температурні коливання під час автоматичного розморожування, продовжуючи термін свіжості продуктів — свинина зберігається на 40% довше, а лосось — на 20%.

З об’ємом 900 літрів та доданими 25 літрами за рахунок модуля Пельтьє холодильник пропонує більш глибокі полиці та дозволяє зберігати на 1/9 більше стандартних банок на 355 мл у порівнянні з традиційними моделями.

Новинка чекає на сертифікацію Energy Star за енергоефективність. Серійна модель RM80F23VM*** з’явиться у продажу в 2025 році, поєднуючи високу продуктивність, зручність та екологічність.