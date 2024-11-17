Искусственный интеллект сможет отследить местоположение по микробам на теле17.11.24
Инструмент искусственного интеллекта, разработанный исследователями из Лундского университета, представляет собой прорыв в использовании микробиома для отслеживания местоположений человека. Microbiome Geographic Population Structure (mGPS) способен анализировать микробные «отпечатки пальцев» на теле и определять, где находился человек, основываясь на уникальных характеристиках микробиомов разных сред — от городских условий до природных экосистем.
Обучение алгоритма проводилось на обширных наборах данных, что позволило достичь высокой точности. В 92% случаев mGPS смог правильно определить город, из которого взяты образцы. Инструмент также проявил способность к более тонкой дифференциации, различая даже близко расположенные локации, как в случае с двумя станциями метро в Гонконге, которые находятся всего в 172 метрах друг от друга.
Этот ИИ-инструмент может найти широкое применение, начиная от отслеживания распространения заболеваний и выявления источников инфекций, до улучшения планирования городских пространств и контроля за санитарным состоянием. Команда исследователей намерена продолжить расширение базы данных для повышения точности и адаптации инструмента к глобальному использованию.
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Искусственный интеллект сможет отследить местоположение по микробам на телеискусственный интеллект медицина
Инструмент искусственного интеллекта, разработанный исследователями из Лундского университета, представляет собой прорыв в использовании микробиома для отслеживания местоположений человека
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