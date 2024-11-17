Штучний інтелект зможе відстежити місцезнаходження мікробами на тілі

Інструмент штучного інтелекту, розроблений дослідниками з Лундського університету, є проривом у використанні мікробіома для відстеження місць розташування людини. середовищ – від міських умов до природних екосистем.

Навчання алгоритму проводилося на великих наборах даних, що дозволило досягти високої точності. У 92% випадків mGPS змогло правильно визначити місто, з якого взято зразки. метро в Гонконгу, які знаходяться всього за 172 метри один від одного.

Цей ІІ-інструмент може знайти широке застосування, починаючи від відстеження розповсюдження захворювань та виявлення джерел інфекцій, до покращення планування міських просторів та контролю за санітарним станом.