Штучний інтелект зможе відстежити місцезнаходження мікробами на тілі17.11.24
Інструмент штучного інтелекту, розроблений дослідниками з Лундського університету, є проривом у використанні мікробіома для відстеження місць розташування людини. середовищ – від міських умов до природних екосистем.
Навчання алгоритму проводилося на великих наборах даних, що дозволило досягти високої точності. У 92% випадків mGPS змогло правильно визначити місто, з якого взято зразки. метро в Гонконгу, які знаходяться всього за 172 метри один від одного.
Цей ІІ-інструмент може знайти широке застосування, починаючи від відстеження розповсюдження захворювань та виявлення джерел інфекцій, до покращення планування міських просторів та контролю за санітарним станом.
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Штучний інтелект зможе відстежити місцезнаходження мікробами на тілімедицина штучний інтелект
Інструмент штучного інтелекту, розроблений дослідниками з Лундського університету, є проривом у використанні мікробіома для відстеження місць розташування людини
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