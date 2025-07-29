Искусственный интеллект Google будет группировать ссылки в результатах поиска

Компания Google представила экспериментальный инструмент поиска под названием Web Guide. Его цель — изменить привычный вид поисковой выдачи с помощью искусственного интеллекта, который будет группировать ссылки по тематикам и формировать структурированные ответы.

Управляет функцией модифицированная модель Gemini, которая реорганизует классические результаты поиска, разбивая запрос на смысловые части и подбирая связанные темы. Таким образом, пользователь получает не только ссылки, но и ШИ-анализ, категории и уточняющие подсказки.

Как это работает

Новая функция уже доступна участникам программы Search Labs и работает в рамках вкладки Web — именно там, где пока нет AI-обзоров (AI Overviews). Подход похож на то, как работает режим AI Search: система одновременно выполняет несколько уточнённых поисков, чтобы охватить больше информации.

Пример: если пользователь спрашивает «как ухаживать за манговым деревом», Web Guide выдаёт:

две релевантные страницы,

краткий ШИ-резюме,

категории вроде «Уход в разных климатах» или «Типичные проблемы с манговыми деревьями».

Источники, на которые опирается система: официальные сайты, YouTube, Quora, Reddit. (Напомним, в 2023 году Google подписала контракт с Reddit на $60 млн в год за использование контента для обучения ИИ.)

Web Guide частично возвращает старый стиль Google, с текстовыми ссылками вверху, без навязчивых видео и «размытых» AI-обзоров. Однако не всё идеально — в некоторых блоках ИИ добавляет очевидные комментарии, вроде: «Лучший способ зависит от возраста дерева, климата и сорта. Ознакомьтесь с несколькими гидами.»

Также инструмент способен обрабатывать сложные и абстрактные запросы. Например: «Моя семья живёт в разных часовых поясах. Какие инструменты помогут нам сохранить близость?» — Web Guide попробует разбить вопрос на составляющие и дать развёрнутый ответ по каждой части.

Если пользователю не понравится новый подход, всегда можно переключиться обратно на классический поиск. Но Google уже намекнула, что в будущем Web Guide появится и на основной вкладке «Все» (All). Попробовать Web Guide можно после активации в Search Labs.