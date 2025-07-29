Искусственный интеллект Google будет группировать ссылки в результатах поиска

Google представила експериментальний інструмент пошуку під назвою Web Guide. Його мета — змінити звичний вид пошукової видачі за допомогою штучного інтелекту, який групуватиме посилання на тематики та формуватиме структуровані відповіді.

Керує функцією модифікована модель Gemini, яка реорганізує класичні результати пошуку, розбиваючи запит на смислові частини та підбираючи пов’язані теми. Таким чином, користувач отримує не лише посилання, а й ШІ-аналіз, категорії та уточнюючі підказки.

Як це працює

Нова функція вже доступна учасникам програми Search Labs і працює в рамках вкладки Web – саме там, де поки що немає AI-оглядів (AI Overviews). Підхід нагадує те, як працює режим AI Search: система одночасно виконує кілька уточнених пошуків, щоб охопити більше інформації.

Приклад: якщо користувач запитує «як доглядати мангове дерево», Web Guide видає:

дві релевантні сторінки,

короткий ШИ-резюме,

категорії на кшталт «Догляд у різних кліматах» або «Типові проблеми з манговими деревами».

Джерела, на які спирається система: офіційні сайти, YouTube, Quora, Reddit. (Нагадаємо, 2023 року Google підписала контракт з Reddit на $60 млн на рік за використання контенту для навчання ШІ.)

Web Guide частково повертає старий стиль Google, з текстовими посиланнями вгорі, без нав’язливих відео та «розмитих» AI-оглядів. Однак не все ідеально — в деяких блоках ІІ додає очевидні коментарі, на кшталт: «Найкращий спосіб залежить від віку дерева, клімату та сорту. Ознайомтеся з кількома гідами.»

Також інструмент здатний обробляти складні та абстрактні запити. Наприклад: «Моя сім’я живе в різних часових поясах. Які інструменти допоможуть нам зберегти близькість?» — Web Guide спробує розбити питання на складові і дати розгорнуту відповідь по кожній частині.

Якщо користувачеві не сподобається новий підхід, завжди можна перейти назад на класичний пошук. Але Google вже натякнула, що в майбутньому Web Guide з’явиться і на основній вкладці “Всі” (All). Спробувати Web Guide можна після активації у Search Labs.