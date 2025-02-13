Инвестиции в ИИ вырастут за 2025 год вдвое13.02.25
Согласно новому исследованию IDC AInomics, в следующем году инвестиции в искусственный интеллект (ИИ) вырастут в три раза и составят 20% общего бюджета компаний. Основным драйвером для этого роста станет генеративный ИИ, чья доля вырастет с 12% до 44%.
Исследование было проведено в регионе EMEA с участием 620 бизнес-лидеров из крупных компаний. Результаты показали, что 94% проектов в сфере ИИ оправдали или превзошли ожидания, а 72% компаний, стремящихся масштабировать свои инициативы в этой области, планируют использовать профессиональные услуги по ИИ. Прогнозируется рост инвестиций в ИИ на 104% в следующем году.
Среди ключевых приоритетов инвестиций отмечены программы с встроенным ИИ (32% инвестиций), а также использование генеративного ИИ. В то же время, при внедрении ИИ компании сталкиваются с вызовами, такими как трудности с масштабированием (30%) и проблемы с качеством данных (29%). Для преодоления этих препятствий компании фокусируются на суверенитете данных, интеграции ИИ в существующие системы, обучении работников и доступности качественных данных.
Что касается аппаратного обеспечения, 65% компаний используют локальную или гибридную архитектуру, а 18% предпочитают публичное облако. Также 10% компаний уже активно используют компьютеры с ИИ, 25% тестируют их, а 65% рассматривают возможность интеграции в будущем.
Пребен Фьельд из Lenovo отметил, что 2025 год станет важным этапом в применении ПК с ИИ, так как компании будут переходить от пилотных проектов к реальному использованию новых устройств. Успех в этой сфере зависит от комплексной стратегии внедрения ИИ.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор клавиатуры Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкие настройки
Новая клавиатура Logitech G PRO X TKL RAPID не просто предлагает фирменно высокое качество и механические переключатели. Она также позволяет менять некоторые параметры срабатывания кнопок. Расскажем подробнее
Обзор клавиатуры Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкие настройки
Обзор смартфона Poco X7 Pro: потенциал
Обзор мышки Ugreen M751: офисная классика
Представлены смартфоны Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живые фото и впечатления
Обзор беспроводных наушников Ugreen HiTune S5: цепкие
Обзор смартфона Oppo A40m (CPH2669): начало
Обзор микрофона Maono PD200X и аудио-микшера Maonocaster G1 NEO
Обзор автомобильного видеорегистратора Kawa Mini 3: размер неважен
Главные технологические события 2024 года
Лучшие устройства 2024 года: выбор редакции hi-tech.ua
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Обзор TWS-наушников Oppo Enco Air4: новее
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926B): многое
Обзор Asus Zenbook S 16 (UM5606): новая волна
Asus Zenbook DUO нового поколения с двумя сенсорными OLED-экранами 3K уже в Украине Asus OLED ноутбук события в Украине
Asus представила в Украине Zenbook DUO (2024) UX8406 — ультрапортативный ноутбук с двумя 14-дюймовыми OLED-дисплеями, которые можно развернуть на 180°
Инвестиции в ИИ вырастут за 2025 год вдвое IDC искусственный интеллект
Согласно новому исследованию IDC AInomics, в следующем году инвестиции в искусственный интеллект (ИИ) вырастут в три раза и составят 20% общего бюджета компаний
Asus Zenbook DUO нового поколения с двумя сенсорными OLED-экранами 3K уже в Украине
Инвестиции в ИИ вырастут за 2025 год вдвое
Технологии Nvidia Optix 9 и Neural Texture Compression позволят использовать на 96% меньше памяти в играх
Google Messages сможет принимать звонки WhatsApp
Технология Visa Tap to Add Card теперь работает в Украине
TSMC ограничит заказы из Китая на чипы 16 нм
Электроскутер Suzuki e-Address с запасом хода 87 км появится в продаже к концу 2025 года
ChatGPT Search стал бесплатным для всех
Количество проданных копий игры GTA V достигло 210 млн, а Red Dead Redemption 2 — более 70 млн
Ноутбуки Acer Predator Helios Neo 16 AI и Neo 18 AI з RTX 5070 получили Core Ultra 9 и GeForce RTX 5070 Ti
Warner Bros. опубликовала на YouTube более 30 старых фильмов