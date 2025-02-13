Инвестиции в ИИ вырастут за 2025 год вдвое

Согласно новому исследованию IDC AInomics, в следующем году инвестиции в искусственный интеллект (ИИ) вырастут в три раза и составят 20% общего бюджета компаний. Основным драйвером для этого роста станет генеративный ИИ, чья доля вырастет с 12% до 44%.

Исследование было проведено в регионе EMEA с участием 620 бизнес-лидеров из крупных компаний. Результаты показали, что 94% проектов в сфере ИИ оправдали или превзошли ожидания, а 72% компаний, стремящихся масштабировать свои инициативы в этой области, планируют использовать профессиональные услуги по ИИ. Прогнозируется рост инвестиций в ИИ на 104% в следующем году.

Среди ключевых приоритетов инвестиций отмечены программы с встроенным ИИ (32% инвестиций), а также использование генеративного ИИ. В то же время, при внедрении ИИ компании сталкиваются с вызовами, такими как трудности с масштабированием (30%) и проблемы с качеством данных (29%). Для преодоления этих препятствий компании фокусируются на суверенитете данных, интеграции ИИ в существующие системы, обучении работников и доступности качественных данных.

Что касается аппаратного обеспечения, 65% компаний используют локальную или гибридную архитектуру, а 18% предпочитают публичное облако. Также 10% компаний уже активно используют компьютеры с ИИ, 25% тестируют их, а 65% рассматривают возможность интеграции в будущем.

Пребен Фьельд из Lenovo отметил, что 2025 год станет важным этапом в применении ПК с ИИ, так как компании будут переходить от пилотных проектов к реальному использованию новых устройств. Успех в этой сфере зависит от комплексной стратегии внедрения ИИ.