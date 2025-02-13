Інвестиції в ШІ зростуть за 2025 рік удвічі13.02.25
Згідно з новим дослідженням IDC AInomics, наступного року інвестиції в штучний інтелект (ШІ) зростуть утричі і становитимуть 20% загального бюджету компаній. Основним драйвером цього зростання стане генеративний ІІ, чия частка зросте з 12% до 44%.
Дослідження було проведено у регіоні EMEA за участю 620 бізнес-лідерів із великих компаній. Результати показали, що 94% проектів у сфері ШІ виправдали чи перевершили очікування, а 72% компаній, які прагнуть масштабувати свої ініціативи в цій галузі, планують використовувати професійні послуги з ІІ. Прогнозується зростання інвестицій у ІІ на 104% наступного року.
Серед ключових пріоритетів інвестицій відзначені програми із вбудованим ШІ(32% інвестицій), а також використання генеративного ШІ. У той же час при впровадженні ШІ компанії стикаються з викликами, такими як труднощі з масштабуванням (30%) та проблеми з якістю даних (29%). Для подолання цих перешкод компанії фокусуються на суверенітеті даних, інтеграції ШІ в існуючі системи, навчанні працівників та доступності якісних даних.
Що стосується апаратного забезпечення, 65% компаній використовують локальну або гібридну архітектуру, а 18% віддають перевагу публічній хмарі. Також 10% компаній вже активно використовують комп’ютери з ІІ, 25% їх тестують, а 65% розглядають можливість інтеграції в майбутньому.
Пребен Фьєльд із Lenovo зазначив, що 2025 рік стане важливим етапом у застосуванні ПК з ШІ, оскільки компанії переходитимуть від пілотних проектів до реального використання нових пристроїв. Успіх у цій сфері залежить від комплексної стратегії впровадження ШІ.
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